Ein bedeutender Grund für die positiven Zukunftsaussichten ist der Bedarf aus dem Elektroautosektor, Nickel wird in bestimmten Lithium-Ionen-Batterien verbaut. Hauptabnehmer für Nickel sind die Edelstahlproduzenten. Laut Prognosen soll sich die Nachfrage nach Batterienickel bis 2030 verdreifachen. Höchste Priorität besitzt Nickel in Kanada, dort gilt es als kritisches Metall. Das Land ist der fünftgrößte Nickelproduzent. Interessierte Anleger können sich Nickelaktien anschauen. In Kanada gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...