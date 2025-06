DJ MÄRKTE ASIEN/Entwicklung um Iran und Zölle verunsichert

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Überwiegend leicht abwärts ist es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien mit den Indizes gegangen. Nach einer etwas leichteren Vorgabe der Wall Street sorgte laut Marktteilnehmern die Entwicklung um den Iran für Verunsicherung. Die USA reduzieren ihre Präsenz in Teilen der Region um den Iran auf das notwendigste Personal. Dort stationierte US-Truppen sind davon nicht betroffen. US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, dass er "weniger zuversichtlich" sei, eine Einigung über das iranische Atomprogramm zu erzielen. Der iranische Verteidigungsminister warnte: "Wenn uns ein Konflikt auferlegt wird, sind alle US-Stützpunkte in unserer Reichweite und wir werden sie in den Gastländern mutig angreifen".

Hinzu kam als Bremsfaktor, dass laut US-Präsident Trump die USA in ein bis zwei Wochen Briefe mit Bedingungen für Handelsabkommen an Dutzende von anderen Ländern verschicken wollen. Zugleich ist weiter unklar, was das in London getroffene Rahmenabkommen zwischen den USA und China konkret bedeutet, zumal seitens China dazu bislang kaum etwas zu hören war. Trump hatte davon gesprochen, dass der Export von Seltenen Erden aus China wieder hochgefahren werde und dass ein Zoll auf chinesische Importe in die USA von 55 Prozent geplant sei und im Gegenzug von 10 Prozent auf US-Importe nach China. China deutete an, dass der wieder gesteigerte Export Seltener Erden zunächst zeitlich begrenzt ist.

In Tokio verlor der Nikkei-225-Index 0,6 Prozent auf 38.173 Punkte, auch weil der Yen im Vergleich zum Vortag fester umging. Er sei als sicherer Hafen verstärkt gesucht gewesen, erläuterte Devisenexperte Taylor Nugent von NAB mit Blick auf die Lage im Nahen Osten. Der Dollar zeigte aber auch gegenüber anderen Währungen Schwäche als Folge der Trump'schen Zollpolitik.

In Seoul stieg der Kospi um 0,4 Prozent. Hier stützte weiter die politische Stabilisierung nach der Wahl eines neuen Präsidenten in der vergangenen Woche. Shanghai tendierte kaum verändert. Der HSI in Hongkong lag im dortigen Späthandel 1,0 Prozent zurück, wobei unter den prominenteren Titeln BYD und Xiaomi deutlicher Federn ließen mit Verlusten von über 3 Prozent. In Sydney gab das Börsenbarometer um 0,3 Prozent nach.

Die Ölpreise kamen zwar deutlicher um rund 2 Prozent zurück von den letzten Ständen am Vortag. Da hatten sie aber sehr stark zugelegt um in der Spitze rund 6 Prozent. Der Goldpreis legte im asiatisch dominierten Geschäft ein halbes Prozent zu und dürfte wie der Yen als sicherer Hafen gesucht gewesen sein.

In Tokio ragten im Nikkei-225 Sumitomo Pharma mit einem Plus von fast 17 Prozent heraus. Treiber war eine exklusive Lizenzvereinbarung zur Vermarktung von Sumitomos kanadischem Portfolio mit Knight Therapeutics.

Unter den Einzeltiteln in Sydney fanden Aktien aus dem Rohstoffsegment unter den Verlierern, möglicherweise weil China wieder mehr Seltene Erden anbietet. South32, BHP, Rio Tinto und Fortescue gaben zwischen 1,6 und 3,4 Prozent ab.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.565,10 -0,3% +5,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.173,09 -0,6% -4,2% 08:30 Kospi (Seoul) 2.920,03 +0,4% +21,7% 08:30 Schanghai-Comp. 3.402,66 +0,0% +1,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.129,21 -1,0% +20,4% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1519 0,3 1,1488 1,1406 +11,0% EUR/JPY 165,71 -0,2 166,05 165,61 +2,0% EUR/GBP 0,8495 0,2 0,8478 0,8471 +2,5% GBP/USD 1,3560 0,1 1,3548 1,3465 +8,2% USD/JPY 143,86 -0,5 144,54 145,19 -8,1% USD/KRW 1.359,10 -0,8 1.369,71 1.372,88 -7,2% USD/CNY 7,1728 -0,2 7,1865 7,1784 -0,3% USD/CNH 7,1830 -0,2 7,1968 7,1887 -1,8% USD/HKD 7,8489 0,0 7,8488 7,8493 +1,0% AUD/USD 0,6494 -0,1 0,6502 0,6508 +5,1% NZD/USD 0,6025 -0,1 0,6028 0,6026 +7,7% BTC/USD 107.947,00 -0,5 108.536,95 109.622,35 +16,2% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,71 69,12 -2,0% -1,41 -5,4% Brent/ICE 69,28 70,78 -2,1% -1,50 -6,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.374,38 3.358,45 +0,5% +15,92 +26,6% Silber 31,50 31,57 -0,2% -0,07 +13,2% Platin 1102,99 1096,44 +0,6% +6,55 +22,5% Kupfer 4,82 4,81 +0,1% 0,00 +18,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

