MAN will seine 89-kWh-Batterie aus dem eTruck künftig in all seinen E-Bussen und E-Lkw installieren. Im E-Bus Lion's City 10 E ist es bereits zum Modelljahr 2025 so weit: MAN spendiert dem Midibus die neue Batteriegeneration - und zeigt ein entsprechendes Exemplar ab dem 16. Juni auf dem UITP Summit in Hamburg. Den Lion's City 10 E führte MAN im Jahr 2023 als etwas kürzere Bus-Alternative zum Standard-Solobus ein. Seitdem besteht die vollelektrische ...

