DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ORANGE 19/UND. FLR MTN FTEC FR0013447877 13.06.2025 HZE/EOT
ORANGE 14/UND. FLR MTN XS1115498260 13.06.2025 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ORANGE 19/UND. FLR MTN FTEC FR0013447877 13.06.2025 HZE/EOT
ORANGE 14/UND. FLR MTN XS1115498260 13.06.2025 HZE/EOT
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