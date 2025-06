Haan (ots) -Die Industrie befindet sich in einem kontinuierlichen Wandel. Digitalisierung, Industrie 4.0 und das Internet of Things (IoT) verändern den Maschinenbau und die Industrie grundlegend. Kosteneffizienz, weniger Stillstandzeiten und ein höherer Durchsatz sind positive Effekte dieser Entwicklung. Zugleich muss die moderne Industrie nicht nur Wettbewerbsfähigkeit sichern, sondern ebenso ressourceneffizient und umweltfreundlich agieren. Für Kupplungssysteme als wesentlichem Bestandteil verschiedener Industriezweige ist es wichtig, die Digitalisierung von Produktionsprozessen voranzutreiben. WALTHER-PRÄZISION, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen Schnellkupplungssystemen, hat dafür spezielle Lösungen entwickelt.Dockingsysteme, angepasst an die digitalisierte IndustrieKonventionelle Anlagen, die über hydraulische oder pneumatische Verbindungselemente betrieben werden, müssen angesichts der Digitalisierung zunehmend auf elektrische Antriebe umgestellt werden. Steigende Modularität technologischer Systeme, ein erhöhter Bedarf an prozessrelevanten Anschlüssen und die Notwendigkeit der Integration zusätzlicher Kühlsysteme für elektrische Energie stellen hohe Anforderungen an Schnellkupplungen. WALTHER-PRÄZISION (https://www.walther-praezision.de/) reagiert auf diese Herausforderungen mit innovativen, modular aufgebauten Systemen, die in einer Art Baukastenprinzip konzipiert sind. Sie kombinieren elektrische Schnittstellen in freier Konfiguration mit Komponenten für hydraulische oder pneumatische Elemente in Clean-Break-Bauweise, beispielsweise für integrierte Kühlsysteme. Dadurch können die Kupplungen sowohl handbedient als auch vollständig automatisiert in bestehende oder neue Produktionsprozesse integriert werden. Die verschiedenen Größen und Funktionsvarianten erlauben es, Anlagen schnell an veränderte Produktionsanforderungen anzupassen.Zu diesen komplexeren Lösungen gehört unter anderem das TOOLmaster-Wechselsystem von WALTHER-PRÄZISION, ein Werkzeugwechsler (https://www.walther-praezision.de/produktkategorie/werkzeugwechsler/) für Industrieroboter. Dieses spezielle Dockingsystem besteht aus zwei Kupplungshälften, die eine Vielzahl von Elementen aufnehmen können, darunter Clean-Break- und Durchgangselemente, sowie Mess-, Leistungs-, Signal-, Schweiß-, Profibus- und Profinet-Stecker. Die unverwechselbare Anordnung der Bauelemente verhindert das fehlerhafte Verbinden von Medienleitungen. Das ist im eng getakteten Werkzeugwechsel, beispielsweise in der Automobilindustrie, etwa im Karosserie-Rohbau, von entscheidender Bedeutung. Durch die automatische Bereitstellung von Werkzeugen in Ablagebahnhöfen arbeiten Werkzeugwechsler hocheffizient. Sie ermöglichen ein schnelles und sicheres Verbinden mit hoher und verschleißarmer Wechselwiederholgenauigkeit.WALTHER-PRÄZISION auf der automatica 2025Mit den modularen Systemen von WALTHER-PRÄZISION gelingt nicht nur eine nahtlose Integration in moderne, vernetzte Produktionsumgebungen, sondern sie bieten auch die nötige Flexibilität, um auf künftige Entwicklungen und sich ändernde Marktanforderungen reagieren zu können. Zugleich legt der Kupplungsspezialist großen Wert auf die nachhaltige Produktion und Langlebigkeit seiner mehr als 500.000 Produktvarianten. Monokupplungen, Multikupplungen, Dockingsysteme und Werkzeugwechsler sind ressourcenschonend hergestellt und erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit. Die lebenslange Ersatzteilverfügbarkeit gewährleistet eine lange Nutzungsdauer.Besucher der diesjährigen automatica 2025, der Leitmesse für intelligente Automation und Robotik, können sich direkt vor Ort in Halle B6 an Stand 331 über die Produktinnovationen von WALTHER informieren. Die Messe findet vom 24. bis 27. Juni in München statt und widmet sich unter anderem den Fokusthemen Digitalisierung und KI sowie nachhaltige Produktion. Mit einem Gutscheincode von WALTHER-PRÄZISION (https://www.walther-praezision.de/automatica-2025-schnellkupplungen-at-its-best-by-walther-praezision/) ist der Eintritt kostenfrei.Über WALTHER-PRÄZISIONWALTHER-PRÄZISION, gegründet 1931 als Maschinenfabrik, entwickelt und fertigt seit 1951 Mono- und Multikupplungen sowie Dockingsysteme, die überall dort eingesetzt werden, wo Flüssigkeiten, Dämpfe, Gase, elektrische und optische Signale sowie Kraftstrom sicher übertragen, verbunden und getrennt werden müssen.Für die Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Chemie und Pharma, Stahlindustrie, Offshore, Medizintechnik, Verkehrstechnik, Maschinen- und Anlagenbau sowie die Wehrtechnik entwickeln unsere Ingenieure Lösungen, die höchste Anforderungen erfüllen, sich in extremen Umgebungsbedingungen bewähren und unsere Umwelt schützen.Pressekontakt:WALTHER-PRÄZISIONCarl Kurt Walther GmbH & Co. WALTHER-PRÄZISION
Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 24
2781 Haan