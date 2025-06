EQS-News: Andera Partners / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Andera Partners baut die internationale Entwicklung seines sponsorlosen Mezzanine-Geschäfts aus und gibt zwei strategische Personalentscheidungen bekannt



12.06.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEINFORMATION Andera Partners baut die internationale Entwicklung seines sponsorlosen

Mezzanine-Geschäfts aus und gibt zwei strategische Personalentscheidungen bekannt PARIS, 12. JUNI 2025 - Andera Partners, ein führendes europäisches Private-Equity-Unternehmen, setzt die Umsetzung seiner sponsorlosen Private-Financing-Strategie in Europa fort und verstärkt dafür das Andera Acto-Team mit zwei wichtigen Neubesetzungen. Sébastien Neiss, Senior Advisor Deutschland Sébastien Neiss ist als Senior Advisor verantwortlich für den Aufbau der sponsorlosen Finanzierungsaktivitäten von Andera Acto auf dem deutschen Markt. Mit drei Jahren Erfahrung im Finanzwesen, 16 Jahren im M&A-Bereich und sieben Jahren im Bereich Wachstumsfinanzierung in Deutschland und Frankreich hat er seine Fähigkeiten bei der Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten und der Durchführung von Transaktionen in allen Industriezweigen unter Beweis gestellt. Insbesondere hat Sébastien die Investitionstätigkeiten von Crédit Mutuel Equity in Frankfurt durch den Aufbau eines lokalen Teams und die Bildung eines Beteiligungsportfolios mit mittelständischen deutschen Unternehmen initiiert. Er hat einen Master-Abschluss in Finance der Universität Straßburg / Universität Bath und spricht fließend Französisch, Deutsch und Englisch. Alberto Cornegliano Cattaneo, Senior Advisor Italien Alberto verstärkt das Team von Andera Acto, um die Entwicklung der sponsorenlosen Privatfinanzierung auf dem italienischen Markt voranzutreiben. Er bringt über 25 Jahre Erfahrung im Investmentbanking mit und war unter anderem bei Rothschild und der Credit Suisse tätig, wo er zuletzt das italienische Mid-Market-Team leitete. Er verfügt zudem über fundierte Industrieerfahrung, die er durch Stationen bei CNH und Iveco (Exor-Gruppe) sowie Finmeccanica/Leonardo gesammelt hat. Er spricht vier Sprachen fließend, darunter Französisch und Deutsch, und hat einen MBA der SDA Bocconi sowie der Haas School of Business der University of California, Berkeley. Diese Personalien sind Teil einer umfassenderen Internationalisierungsstrategie, mit der das von Andera Acto entwickelte Sponsorless-Modell als Antwort auf die steigende Nachfrage nach flexiblen und nicht verwässernden Finanzierungslösungen außerhalb Frankreichs aufgebaut werden soll. Eine dynamische Präsenz in Europa, basierend auf einer langjährigen Erfolgsgeschichte. Diese Entscheidungen basieren auf den erfolgreichen Aktivitäten von Andera Partners in beiden Ländern: In Deutschland eröffnete Andera Partners 2021 ein Büro in München und festigte damit die Aktivitäten des dortigen Life Science-Teams. Das Team ist seit über 20 Jahren im deutschen Markt aktiv und betreut Investitionen in mehr als 20 Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen. Seit 2023 unterstützt Stefan Keitel als Senior Advisor für die DACH-Region diese Entwicklung zusätzlich, indem er strategisch beratend zur Seite steht und die Beziehungen zu Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz stärkt.

In Italien unterstützt das 2022 eröffnete Mailänder Büro die Weiterentwicklung von Andera MidCap, das dort seit mehr als zehn Jahren aktiv ist und bereits sechs Transaktionen abgeschlossen hat. Andera Life Sciences ist ebenfalls seit Langem in Italien engagiert und hält mehrere relevante Beteiligungen. Eine dynamisch wachsende, sponsorlose Strategie Das Andera Acto-Team zählt heute 18 Mitarbeitende und ist bereits erfolgreich international aktiv - etwa durch Investitionen in Redslim (Schweiz) und OneXillium (Niederlande). Um das internationale Wachstum weiter voranzutreiben, setzt Andera Acto nun auf ein Netzwerk erfahrener Senior Advisors vor Ort. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Identifikation und Begleitung von Management-getriebenen Transaktionen - stets unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, rechtlichen und kulturellen Besonderheiten des jeweiligen Markts. Diese Strategie wurde im April 2025 mit der Ernennung von Serge Prosman in Belgien initiiert und markiert die erste Phase der internationalen Expansion. Ihre Weiterentwicklung wird durch die starke Performance des Fonds Andera Acto V unterstützt, der sich derzeit im Fundraising befindet, bereits über 800 Millionen Euro an Kapitalzusagen erhalten hat und mehr als 100 Millionen Euro investiert hat. Ein Projekt im Einklang mit der globalen Strategie von Andera Partners Die internationale Expansion von Andera Acto steht im Einklang mit der globalen Strategie von Andera Partners, die darauf abzielt, die Präsenz in europäischen Wachstumsmärkten gezielt auszubauen. "Diese personellen Verstärkungen unterstreichen unseren Anspruch, unternehmerische Managementteams in ganz Europa mit innovativen Finanzierungslösungen und operativer Nähe zu unterstützen. Die Nachfrage nach sponsorlosen Finanzierungen reicht längst über Frankreich hinaus - diesem Bedarf möchten wir mit einer klaren Wachstumsstrategie und gezielter Marktpräsenz begegnen," erklärt Stéphane Bergez, verantwortlicher Partner für Andera Acto und Co-Manager von Andera Partners. ÜBER ANDERA PARTNERS Andera Partners wurde vor knapp 25 Jahren gegründet und hat sich als eine der führenden europäischen Beteiligungsgesellschaften im Bereich Private Capital etabliert. Die Teams von Andera Partners verwalten €4,8 Milliarden an Investments in den Bereichen Life Sciences (Andera Life Sciences), Wachstums- und Buyout-Kapital (Andera MidCap, Andera Expansion/Croissance, Andera Co-Invest), Sponsorless Private Debt (Andera Acto) sowie ökologische Transformation (Andera Infra). Andera Partners hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und deren Management zu begleiten und sie dabei zu unterstützen, starkes und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Die Zusammenarbeit zwischen den Portfoliounternehmen und unseren Teams, getragen von gemeinsamen Werten, zeichnet Andera Partners aus und bringt unseren Investoren einen spürbaren Mehrwert. Gemeinsames Engagement als Grundlage für Leistung - das ist die "Power of And" und prägt die DNA von Andera Partners. Andera Partners mit Sitz in Paris und Niederlassungen in Antwerpen, Madrid, Mailand und München beschäftigt 120 Mitarbeiter, darunter 74 Investmentspezialisten. Für weitere Informationen: www.anderapartners.com . MEDIENKONTAKTE Andera Partners : Nicolas DELSERT, +33 6 22 67 71 17, n.delsert@anderapartners.com

MC Services: Dr. Cora KAISER, Dr. Johanna KOBLER, +49 89 210 228 0, andera@mc-services.eu



12.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com