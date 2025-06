EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Schlagwort(e): Expansion

SBO weiht erweiterten Standort in Vietnam ein und stärkt Flexibilität der globalen Lieferkette



SBO, ein weltweit führender Anbieter von Präzisionstechnologie, weiht heute seinen um 4.000 m2 erweiterten Produktionsstandort in Vietnam offiziell ein. Die erhöhte Kapazität stärkt die Position von SBO im asiatisch-pazifischen Raum und verbessert die Fähigkeit, globale Märkte mit hoher Qualität, Flexibilität und Nachhaltigkeit zu bedienen.



Der Standort in der Nähe von Ho-Chi-Minh-Stadt verfügt nun über mehr als 12.000 m² Produktionsfläche und ist mit SBOs modernsten Hochpräzisions-Fertigungskapazitäten ausgestattet. Diese umfassen sämtliche CNC-Bearbeitungsverfahren und strenge Prozess- und Qualitätskontrollsysteme, die erstklassige Liefereffizienz und Produktqualität gewährleisten. Der Geschäftsschwerpunkt liegt auf amagnetischen, hochkomplexen Bohrstrangkomponenten, darunter Komponenten für Measuring-While-Drilling, Logging-While-Drilling und Rotary-Steerable-Komponenten für Richtbohrungen sowie Präzisionskomponenten für Wireline-, Komplettierungs-, Unterwasser-, Druckregelungs- und Prozesssysteme. Die Erweiterung ist ein wichtiger Meilenstein in der 16-jährigen Präsenz der Gruppe in Vietnam und der globalen Expansionsstrategie von SBO.



Eine globale Plattform mit lokaler Exzellenz

"Diese Erweiterung ist ein klares Bekenntnis zu unserem langfristigen Engagement in Vietnam und unterstreicht die strategische Bedeutung dieses Standorts in unserer globalen Struktur", sagt Klaus Mader, CEO von SBO. "Im Laufe der Jahre hat sich unser Standort in Vietnam zu einem zunehmend wichtigen und bewährten Teil unserer weltweiten Aktivitäten entwickelt, der höchste Qualität und Performance liefert. Wir sind stolz auf die hier erzielten Erfolge und das engagierte lokale Team, das maßgeblich dazu beigetragen hat."



Die vietnamesische Tochtergesellschaft von SBO hat sich einen ausgezeichneten Ruf für ihre operative Leistungsfähigkeit und Mitarbeiterentwicklung erarbeitet. Der Standort beliefert Kunden weltweit mit komplexen Hochpräzisionskomponenten - mit Schwerpunkt auf den asiatisch-pazifischen Raum und den Nahen Osten. Die Tochtergesellschaft hat sich dank der konsequenten Einhaltung internationaler Standards und ihres klaren Fokus auf operative Exzellenz als einer der Vorzeigestandorte von SBO etabliert.



Klares Bekenntnis zu Gesellschaft und Umwelt

Nachhaltigkeit war ein zentraler Schwerpunkt bei der Neugestaltung des Standorts. Das Gebäude wurde mit energieeffizienten Materialien und unter Anwendung nachhaltiger Bautechniken errichtet, und wird mit einer Solaranlage ausgestattet. Diese Maßnahmen stehen im Einklang mit der breit angelegten ESG-Strategie der Gruppe, deren Schwerpunkte auf Dekarbonisierung, ethischem Handeln und verantwortungsbewusstem Wachstum liegen.



SBO hat sich auch als anerkannter Partner der lokalen Gemeinschaft in Vietnam entwickelt. Das Unternehmen unterstützt in Zusammenarbeit mit SaigonChildren und der Christina Noble Children's Foundation langjährige Stipendienprogramme für benachteiligte Kinder. Regelmäßige Initiativen wie Familientage, Gesundheitschecks und karitative Besuche unterstreichen SBOs gesellschaftliches Engagement und das klare Bekenntnis zur sozialen Verantwortung.



"Wir haben diesen Standort über viele Jahre hinweg Schritt für Schritt ausgebaut. Die heutige Eröffnung ist ein Beleg dafür, was durch konsequente Teamarbeit und die gezielte Entwicklung von lokalem Know-how erreicht werden kann", sagt Campbell MacPherson, COO von SBO. "Dem Engagement der Mitarbeitenden vor Ort ist es zu verdanken, dass dieser Standort zu einer echten Erfolgsgeschichte für SBO geworden ist."



Eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum

An der feierlichen Eröffnung nahmen lokale Behördenvertreter, langjährige Kunden, Projektpartner sowie Mitarbeiter teil. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehörten eine symbolische Banddurchtrennung und eine gemeinsame Besichtigung der Anlage.



Mit der nun in Betrieb genommenen Erweiterung in Vietnam ist der Geschäftsbereich Precision Technology (PT) von SBO noch besser aufgestellt, um die Lieferflexibilität zu erhöhen, die globale Kapazitätsverteilung zu optimieren und gezielt auf Kundenbedürfnisse einzugehen - und ist damit konsequent im Einklang mit der strategischen Ausrichtung der SBO-Gruppe.



Über SBO

SBO ist führender Hersteller von hochlegierten, amagnetischen Stählen sowie hochpräzisen Komponenten und High-Tech-Equipment für den Energiesektor und andere Industrien. Der globale Präzisions-Technologiekonzern mit Hauptsitz in Ternitz, Österreich, ist weltweit an mehr als 20 Standorten mit rund 1.600 Mitarbeitern tätig. Die Gruppe liefert führende Technologien, die auf einem hochinnovativen Produktportfolio und starken Patenten basieren. Im Bereich Precision Technology ist SBO auf hochpräzise Metallkomponenten spezialisiert, die von komplexen Stahlteilen bis hin zu additiven Fertigungslösungen für Industrien reichen, die maximale Präzision und Leistung erfordern. In der Energy Equipment-Division bietet SBO High-Tech-Equipment für das Richtbohren und die Bohrlochkomplettierung inklusive hochpräziser Flow-Control-Produkte an. Diese Lösungen sind für extreme Bedingungen ausgelegt und werden in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck eingesetzt. Damit bedient SBO wichtige Industrien, darunter Öl und Gas, Energie und andere Sektoren. SBO notiert im Leitindex ATX der Wiener Börse (ISIN AT0000946652). Weitere Informationen: www.sbo.at



Kontakt:

Monika Bell, Head of Investor Relations

Tel: +43 2630 315-253

E-Mail: investor.relations@sbo.at

media.relations@sbo.at



