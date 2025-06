Multitude AG hat YTD eine Kurssteigerung von +58?% erzielt - gestützt auf starke Q1- Zahlen und eine Anhebung der Prognose, was das Vertrauen der Investoren in die Ertragsdynamik und strategische Ausrichtung unterstreicht. Das skalierbare Digitalplattform-Modell umfasst Consumer-, SME- und Wholesale Banking und bietet wachstumsstarke Diversifikation bei soliden Finanzkennzahlen (Eigenkapitalquote 25,4?%, liquide Mittel EUR 326 Mio.). Strategische M&A-Aktivitäten und ein konservatives Risikoprofil fördern nachhaltige Expansion. Mit Sitz in der politisch stabilen Schweiz ist Multitude weitgehend unabhängig von globalen Handelskonflikten, Zoll-Konflikten und externen Schocks wie Lieferkettenthematiken. Daher sehen die Analysten von mwb research weiterhin in Multitude ein attraktives Investment in volatilen Märkten. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von EUR 12,80 und die Einschätzung bleibt KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/investment-case/Multitude%20SE





© 2025 AlsterResearch