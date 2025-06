DJ MÄRKTE EUROPA/DAX lässt weiter Luft ab

DOW JONES--Die Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt weitet sich am Donnerstag aus. Der Euro-Stoxx-50 gibt zur Eröffnung 0,7 Prozent ab auf 5.349 Punkte. Der DAX notiert 1,0 Prozent schwächer bei 23.701 Punkten. Damit deutet sich im DAX der 5. Verlusttag in Folge an und damit die längste Verluststrecke des bisherigen Börsenjahres. "Beim DAX ist die Luft raus", so Thomas Altmann von QC Partners. Der Optimismus über die Verhandlungen zwischen den USA und China sei an den Börsen schnell verflogen. "Insbesondere ein offizielles Statement aus China steht weiterhin aus", so der Vermögensverwalter.

"Der DAX lässt weiter Luft ab", sagt auch Jürgen Molnar von Robomarkets. Dieses Luftablassen sei allerdings nach der Rally um fast 6.000 Punkte "mehr als gesund und absolut nicht besorgniserregend". In einer sich fortsetzenden Konsolidierung könnte der Markt die Kraft sammeln, um in der zweiten Jahreshälfte vielleicht auch mit geldpolitischem Rückenwind aus den USA weitere Bestmarken in Angriff zu nehmen, sagt er. Die jüngsten günstigen Inflationsdaten zeigten, dass im zweiten Halbjahr Zinssenkungen möglich seien. Am Nachmittag werden Daten zur US-Erzeugerpreisentwicklung weiteren Aufschluss zum geldpolitischen Potenzial zeigen.

Daneben drücken die Spannungen im Nahen Osten auf die Stimmung, auch wenn der Ölpreis nach dem Aufwärtsschub vom Vortag aktuell etwas zurückkommt. "Die Chancen auf eine friedliche Lösung im Streit um das iranische Atomprogramm sinken", so ein Händler.

Bei den europäischen Branchenindizes hat sich das Bild wieder gedreht: Der Stoxx-Index der Versorger gewinnt ein halbes Prozent, der Index der Nahrungsmittel- und Getränkehersteller notiert behauptet. Dagegen kommen die Stoxx-Indizes der Autotitel und der rohstoffnahen Basic Resources um 1,2 Prozent zurück.

Der Index der Versicherer fällt um 1 Prozent, nachdem die Analysten von Barclays die Branche auf "Neutral" abgestuft haben. Allianz haben sie auf "Untergewichten" gesenkt, der Kurs fällt um 1,6 Prozent. Aus dem gleichen Grund geben Swiss Re 2,1 Prozent ab.

Auch SAP können sich der negativen Stimmung nicht entziehen und verlieren 0,7 Prozent. Damit verpufft die gute Vorlage der Oracle-Zahlen. Stark entwickelt habe sich bei Oracle das Cloud-Geschäft, und hier klingen auch die Aussichten optimistisch. "Das sollte auch auf SAP Einfluss haben", so ein Händler bereits vor Börsenstart. Oracle gewannen nachbörslich knapp 7 Prozent.

Auf der Gewinnerseite im DAX steigen Fresenius um 0,1 Prozent, Eon und Continental legen um bis zu 0,5 Prozent zu.

Für die Tesco-Aktie geht es in London um 2,0 Prozent nach oben. Das Trading Update für das erste Quartal wertet RBC positiv. Die Gruppenumsätze seien stärker als erwartet ausgefallen, hauptsächlich angetrieben durch das Geschäft in Großbritannien. Die Analysten weisen zudem darauf hin, dass der Online-Handel im ersten Quartal in Großbritannien überdurchschnittlich abgeschnitten hat, und erwarten, dass sich das Premium-Segment, weiterhin unterstützt durch Produktinnovationen, gut entwickelt. Dies dürfte auch eine positive Nachricht für Unternehmen wie Sainsbury sein, die um 1,1 Prozent zulegen.

=== zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.349,07 -0,8% -44,08 +10,2% Stoxx-50 4.547,65 -0,5% -23,59 +6,1% DAX 23.700,88 -1,0% -248,02 +20,3% MDAX 30.291,02 -1,1% -340,68 +19,7% TecDAX 3.878,01 -0,9% -34,53 +14,5% SDAX 17.003,37 -0,8% -138,05 +25,0% CAC 7.722,73 -0,7% -53,17 +5,4% SMI 12.234,10 -0,7% -81,71 +6,2% ATX 4.362,25 -0,7% -29,28 +19,9% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 18:10 % YTD EUR/USD 1,1515 +0,2% 1,1488 1,1486 +11,0% EUR/JPY 165,78 -0,2% 166,05 166,00 +2,0% EUR/CHF 0,9407 -0,2% 0,9423 0,9415 +0,8% EUR/GBP 0,8502 +0,3% 0,8478 0,8479 +2,5% USD/JPY 143,97 -0,4% 144,54 144,52 -8,1% GBP/USD 1,3544 -0,0% 1,3548 1,3547 +8,2% USD/CNY 7,1757 -0,2% 7,1865 7,1856 -0,3% USD/CNH 7,1835 -0,2% 7,1968 7,1968 -1,8% AUS/USD 0,6489 -0,2% 0,6502 0,6517 +5,1% Bitcoin/USD 107.721,15 -0,8% 108.536,95 109.400,55 +16,2% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,64 69,12 -2,1% -1,48 -5,4% Brent/ICE 69,16 70,78 -2,3% -1,62 -6,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.363,94 3.358,45 +0,2% 5,48 +28,0% Silber 31,15 31,57 -1,3% -0,42 +13,0% Platin 1.097,28 1.096,44 +0,1% 0,84 +25,2% Kupfer 4,80 4,81 -0,3% -0,01 +18,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

June 12, 2025 03:39 ET (07:39 GMT)

