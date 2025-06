Frankfurt (ots) -Frauen sind in MINT-Berufen in der Minderheit: Nur 16,4 Prozent aller Beschäftigten in diesem Bereich sind weiblich*. Das Programm "Wir stärken Mädchen - future ready (WSM)" hat es sich zur Aufgabe gemacht, die freie Berufswahl zu unterstützen und Gleichberechtigung zu fördern. Es wurde von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung zusammen mit der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." initiiert. Auch die Deutsche Vermögensberatung (DVAG), Annabell Pohl und der gemeinnützige Verein "DVAG hilft e. V." setzen sich dafür ein, Mädchen und jungen Frauen eine chancengerechte Zukunft zu ermöglichen. Mit der gemeinsamen Förderung konnten bereits zum dritten Mal fünf hessische Schulen an "WSM" teilnehmen.Annabell Pohl besucht Marburger Schülerinnen zum ProjektabschlussEine davon: die Marburger Elisabethschule. Dort war Annabell Pohl, Gründungsmitglied von "DVAG hilft e. V.", am 11. Juni zu Gast. Sie tauschte sich mit den Schülerinnen aus und informierte sich in einer Präsentation über die Abschlussprojekte der Teilnehmenden. Seit dem Auftakt im Herbst forschten die Mädchen mit ihren Lehrkräften zur Wasserqualität oder zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Annabell Pohl macht sich mit "DVAG hilft e. V." aktiv für mehr Gleichberechtigung stark. "Wir stärken Mädchen" ist für sie ein echtes Herzensprojekt: "Ich bin begeistert von den Ergebnissen. Man sieht, dass die Schülerinnen mit großem Engagement dabei waren. Durch die intensive Projektarbeit wurden viele wichtige Kompetenzen der Mädchen geschult und ausgebaut. Das hat sie selbstbewusster gemacht und ihnen neue Perspektiven aufgezeigt."Selbstbewusstsein stärken, Interesse an Wissenschaft und Technik fördernDie Themen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) vermitteln nicht nur tiefere Einblicke als der Schulunterricht, sondern stärken auch Kreativität, Zusammenarbeit und kritisches Denken. Anna Brückner, Projektmanagerin bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, sagt: "Wir freuen uns, dass wir den Teilnehmerinnen wertvolle Einblicke in den MINT-Bereich bieten konnten und sie dazu ermutigt haben, sich vorurteilsfrei und selbstbestimmt für einen Beruf zu entscheiden. Dass wir unser Programm auch im neuen Schuljahr dank der Unterstützung der DVAG wieder an Schulen in Hessen anbieten können, freut uns umso mehr." V. - Menschen brauchen Menschen""DVAG hilft e. V." ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebensgrundlagen und -bedingungen in der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und zu fördern. Daher unterstützt er insbesondere Projekte und Organisationen aus den Bereichen Bildung und Entwicklungsförderung, Forschung und Wissenschaft sowie Natur- und Umweltschutz. Der gemeinnützige Verein wird maßgeblich von der Deutschen Vermögensberatung unterstützt. Mehr Infos gibt es unter: www. dvag-hilft.org (http://www.dvag-hilft.org).Über "Wir stärken Mädchen""Wir stärken Mädchen" ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung mit dem Ziel, Mädchen darin zu bestärken, selbstbestimmt und unabhängig von Stereotypen ihren eigenen Weg zu gehen. Mädchen und junge Frauen sind bis heute in vielen Berufsfeldern unterrepräsentiert, obwohl ihre schulischen Leistungen und Abschlüsse ihnen alle Türen öffnen. Berufswahlprozesse und -entscheidungen sind weiterhin stark vom Geschlecht geprägt. So sind Frauen bis heute in MINT-Berufen unterrepräsentiert, die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass sie ein eigenes Unternehmen gründen, und sie haben weiterhin weniger Chancen auf Führungspositionen als Männer.