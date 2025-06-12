DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SEAZEN GROUP 21/25 XS2281036249 13.06.2025 HZE/EOT
NEW MET.GLO. 21/25 XS2353272284 13.06.2025 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SEAZEN GROUP 21/25 XS2281036249 13.06.2025 HZE/EOT
NEW MET.GLO. 21/25 XS2353272284 13.06.2025 HZE/EOT
© 2025 Xetra Newsboard