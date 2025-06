XRP mit +400?% Potenzial? APEX-Konferenz liefert starke Impulse

Der XRP-Kurs zieht aktuell wieder an - zuletzt auf rund 2,30 US-Dollar. Auch der restliche Kryptomarkt zeigt sich freundlich, viele Coins legen teils zweistellig zu. Besonders auffällig ist die Stimmung rund um Ripple, denn das laufende XRP Ledger APEX Event bringt eine ganze Welle an positiven News und neuen Entwicklungen.

Den Auftakt machte Ripple-CTO David Schwartz, der in seiner Eröffnungsrede auf die bisherigen Erfolge des Netzwerks einging. Laut ihm wurden bereits über 3,3 Milliarden Transaktionen auf dem Ledger abgewickelt, mehr als 6 Millionen Wallets sind aktiv, und das gesamte Ökosystem erreicht inzwischen eine Marktkapitalisierung von 130 Milliarden US-Dollar.

David Schwartz kicking off XRP Ledger Apex pic.twitter.com/PCZNOyqhMv - Vet (@Vet_X0) June 11, 2025

Ein Ziel von Ripple liegt auf dem Bereich der Real World Assets (RWAs). Aktuell beläuft sich das Volumen tokenisierter Vermögenswerte auf rund 120 Millionen US-Dollar - aber das soll sich ändern. Schwartz erwartet für 2025 einen starken Anstieg in diesem Segment, mit dem Ziel, in Milliardenhöhe vorzustoßen. Das Vertrauen in XRP als Plattform für reale Finanzprodukte wächst, auch weil Ripple bereits mit mehreren institutionellen Partnern zusammenarbeitet.

Stablecoin RLUSD und geheime Roadmap

Der hauseigene Stablecoin RLUSD wurde zwar am Rande erwähnt, gilt laut Schwartz aber derzeit als "stabil genug", um nicht ständig gelobt werden zu müssen. Deutlich spannender war ein angekündigter "großer Launch" noch in diesem Jahr - was genau gemeint ist, bleibt vorerst unter Verschluss. Klar ist aber: Wenn Schwartz von einem Highlight spricht, ist es selten nur ein neues Interface.

Für Aufsehen sorgte auch Brad Garlinghouse, der mit einem einzigen Satz eine Coin-Rally auslöste. Auf der Bühne meinte er, dass er persönlich noch nie einen Memecoin gekauft habe - "aber wenn ich einen kaufen würde, dann wahrscheinlich ATM XRP". Diese Aussage reichte aus, um den erwähnten Coin innerhalb weniger Stunden um das Vierfache steigen zu lassen.

Kurssprung nach der Aussage, fast 1.000 Prozent, Quelle: https://www.dextools.io/

Eine kuriose Anekdote, die einmal mehr zeigt, wie schnell Reaktionen im Krypto-Sektor ausfallen können.

Bildung, Partnerschaften und neue Funktionen

Abseits solcher Hype-Momente gab es auch klare Fortschritte im Aufbau des Netzwerks: Ripple investiert 5 Millionen US-Dollar in ein Bildungsprogramm für Universitäten in der APAC-Region. Ziel ist es, über das UBRI-Programm mehr Studierende für Blockchain zu begeistern und Entwicklernachwuchs aufzubauen.

Auch die Partnerschaft mit der US-Firma Guggenheim wurde offiziell gemacht. Geplant ist die Einführung von Blockchain-basierten Schuldprodukten wie digitalen Anleihen - ein spannender Schritt in Richtung regulierter Anwendungen.

Technologisch geht es ebenfalls weiter: Mit dem Dynamic NFT Amendment ist nun ein Feature live, das es erlaubt, NFTs auf dem XRP Ledger nachträglich zu verändern. Ideal für Projekte, die auf Reveal-Mechaniken oder variable Inhalte setzen. Erste Anwendungen sind bereits in Entwicklung.

EVM-Sidechain steht vor dem Start - XRP öffnet sich für Smart Contracts

Ein weiteres Highlight: Die EVM-kompatible Sidechain soll laut Ripple noch im laufenden Quartal starten. Das bedeutet, dass Ethereum-Smart-Contracts künftig direkt im XRP-Ökosystem nutzbar sind - inklusive Kompatibilität mit Wallets wie MetaMask, Trust Wallet oder Coinbase Wallet. David Schwartz hat die Ankündigung persönlich bestätigt. Für Entwickler ist das ein echter Gamechanger.

Während XRP sich durch die EVM-Erweiterung fit für Web3 macht, passiert Änliches nun auch auf der Bitcoin-Seite. Das Projekt Bitcoin Hyper ($HYPER) bringt erstmals eine echte Layer-2-Struktur für Bitcoin auf den Markt. Dabei trifft Solana-Speed auf Bitcoin-Sicherheit: Möglich macht das die Integration der Solana Virtual Machine, kombiniert mit einer modularen Layer-2-Architektur, die direkt an das Bitcoin-Mainnet angebunden ist.

Vorverkauf zeigt hohe NAchfrage, Quelle: https://bitcoinhyper.com/de

So lassen sich Smart Contracts, dApps, DeFi-Anwendungen und selbst Memecoins auf Basis von Bitcoin realisieren - schnell, günstig und dezentral. Die Transaktionen laufen über Zero-Knowledge-Proofs und ermöglichen eine hohe Skalierbarkeit ohne zentrale Instanzen.

Im laufenden Presale wurden bereits über 1,1 Millionen US-Dollar eingesammelt - und das in weniger als einer Woche. Der Tokenpreis liegt derzeit bei 0,01185 US-Dollar. Frühe Investoren profitieren zusätzlich von einem attraktiven Staking-APY von aktuell 656 Prozent. Laut Analysten und Influencern könnte sich Bitcoin Hyper zu einem der High Riser Layer-2-Projekte dieses Jahres entwickeln. Natürlich unter Berücksichtigung des üblichen Risikos bei Presales und Memecoinprojekten.

Bitcoin Hyper will Bitcoin von einem passiven Wertspeicher zu einer aktiven Infrastruktur weiterentwickeln - mit echtem Anwendungspotenzial.

Alle Infos zum Projekt und zur Möglichkeit, Token zu kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.