AMSTERDAM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine längerfristig höhere Umsatzprognose von BE Semiconductor und optimistische Aussagen zur Profitabilität haben den Aktienkurs am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Januar getrieben. Zuletzt betrug der Aufschlag für die Papiere des Zulieferers der Halbleiterindustrie mehr als sechs Prozent auf 125,75 Euro.

Im frühen Handel hatte dies auch die Aktien von Suss Microtec um bis zu gut drei Prozent nach oben gezogen. Das Kursplus schmolz aber rasch auf zuletzt noch 0,2 Prozent ab.

BE Semiconductor peilt längerfristig einen Umsatz von 1,5 bis 1,9 Milliarden Euro an. Auf einem Investorentag im vergangenen Jahr war als Ziel mehr als eine Milliarde Euro ausgegeben worden. Auch zu der in der Branche wichtigen Bruttomarge äußerte sich das Unternehmen nun tendenziell zuversichtlicher./bek/mf/jha/