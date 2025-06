Berlin/Helsinki (ots) -Digitale Eventplattform für Großevents in Europa auf Expansionskurs / CoreGo startet Crowdinvesting auf Invesdor.deLanges Warten, ausgefallene Zahlungssysteme, Funklöcher: Wenn Technik bei Großveranstaltungen versagt, bedeutet das mehr als nur Verzögerungen. Es führt zu verärgerten Gästen, Umsatzeinbußen und einem massiven Reputationsrisiko für Veranstalter. Das EventTech-Unternehmen CoreGo löst dieses Problem mit einer modularen All-in-One-Plattform, die Zutritt, Zahlung und Datenanalyse in einem reibungslosen System vereint. Impact-orientierte Anleger können jetzt über die Crowdinvesting-Plattform Invesdor (www.invesdor.de) in CoreGo investieren und das europäische Wachstum des Technologiepioniers mitfinanzieren.Bewährt bei Top-Events - bereit für ganz EuropaCoreGo hat 2024 unter Beweis gestellt, dass seine Technologie auch extremsten Anforderungen standhält: Bei Adeles rekordverdächtiger Konzertreihe in München wurden fast 800.000 Besucher aus über 80 Ländern sicher, schnell und kontaktlos betreut. Und das inklusive Projektmanagement, bargeldloser Zahlung, Zugangskontrolle und Live-Analysen. Bei Großevents wie der Secto Rally Finnland, im Olympiastadion Helsinki und bei mehreren weiteren Veranstaltungen und Veranstaltungsorten in Skandinavien und Deutschland ist CoreGo fester Bestandteil der digitalen Infrastruktur.Skalierbares System mit WettbewerbsvorteilIm Gegensatz zu vielen Wettbewerbern basiert CoreGos Lösung nicht auf starren Software-Add-ons, sondern auf einer von Grund auf entwickelten, cloud-nativen Plattform. Sie funktioniert offline, ist modular skalierbar und kann flexibel an neue Anforderungen angepasst werden. Zusammen mit einem privaten 4/5G-Netzwerk, entwickelt mit Nokia und Digita, garantiert das System stabile Leistung selbst bei Netzausfällen. Das ist ein echter Gamechanger für die Veranstaltungsbranche.Finanzierungsrunde für Expansion in EuropaAnlegende können sich ab sofort über die Crowdinvesting-Kampagne auf www.invesdor.de an CoreGo beteiligen. Die Anleihe ist als Fremdkapital strukturiert und führt nicht zu einer Verwässerung bestehender Anteile. Mit den Mitteln sollen Vertriebs- und Serviceteams verstärkt, die Plattform weiterentwickelt und nach Dänemark und in die Niederlande expandiert werden. Verwendung der eingesammelten Mittel:· Ausbau der CoreGo-Teams in Deutschland und Skandinavien· Technologische Weiterentwicklung der Plattform· Markteintritt in Dänemark und den NiederlandenDetails zur AnleiheDie Anleihe von CoreGo bietet festen Zins und einfache Konditionen: Anleger erhalten ihre Zinsen alle drei Monate, während die Rückzahlung des investierten Kapitals nach einem Jahr beginnt und anschließend vierteljährlich erfolgt. Eine Beteiligung ist bereits ab 250 Euro (eine Einheit) möglich. Insgesamt kann CoreGo auf diesem Weg bis zu 3 Millionen Euro einsammeln. Die Anleihe ist nicht nachrangig. Im Falle einer Insolvenz wird sie bevorzugt zurückgezahlt.Führung mit unternehmerischem HerzblutCoreGo ist gründergeführt und zu 98 % im Besitz des Managements. Das sorgt für kurze Entscheidungswege, schlanke Prozesse und eine starke strategische Ausrichtung auf nachhaltiges Wachstum. CEO und Gründer Hannu Elomaa bringt viel Erfahrung aus Technologie und digitaler Zahlungsabwicklung ein. Er hat CoreGo maßgeblich zur vertrauenswürdigen Plattform für Veranstalter in ganz Nordeuropa mitentwickelt.Zukunftsmarkt EventtechnologieStabile, digitale Lösungen für Großevents werden unabdingbar. Veranstalter benötigen Systeme, die auch bei Netzausfällen funktionieren. Sie müssen flexibel einsetzbar und datenschutzkonform sind. CoreGo bietet genau das. Und positioniert sich als Vorreiter in einem europäischen Wachstumsmarkt mit einem Umsatzpotenzial von über 40 Millionen Euro bis 2027."Große Veranstaltungen brauchen große Zuverlässigkeit. Unsere Technologie sorgt dafür, dass Gäste genießen, Veranstalter planen und Teams effizient arbeiten können. Mit der Finanzierung über Invesdor machen wir den nächsten Schritt zur Marktführerposition in Europa." (Hannu Elomaa, CEO & Gründer CoreGo)________________Über CoreGo: CoreGo wurde 2015 in Helsinki gegründet und ist heute in Finnland, Schweden, Norwegen und Deutschland aktiv. Die Plattform kombiniert Zutrittskontrolle, Zahlungsabwicklung und Eventanalyse in einem skalierbaren System. 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5 Millionen Euro, für 2025 sind bereits 8 Millionen Euro gesichert.Über Invesdor: Invesdor ist Europas führende Plattform für nachhaltige Crowdinvesting-Projekte und verbindet visionäre Unternehmen mit Impact-orientierten Anlegern.