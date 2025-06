Hamburg (ots) -Kaffee besitzt eine Superkraft! Er erweckt nicht nur müde Gemüter wieder zum Leben, sondern sorgt auch dafür, dass die Ideen nur so sprudeln. Kaffee ist der Treibstoff für kreative Köpfe. So das Ergebnis des diesjährigen Tchibo Kaffeereports, der bereits zum 14. Mal erscheint. Unter dem Stichwort "Kreativität" hat der Hamburger Kaffeeröster gemeinsam mit brand eins und Statista Anfang des Jahres 1.500 Kaffeetrinkende zwischen 18 und 75 Jahren in ganz Deutschland befragt. Auch in diesem Jahr hat die repräsentative Befragung wieder viele erstaunliche Fakten hervorgebracht. Zum Beispiel, dass 53 % der Deutschen 1-2 Tassen Kaffee brauchen, um ihr kreatives Genie zu wecken. 63 % glauben, dass die Welt ohne Kaffee weniger ideenreich und mutig wäre.Dichter, Denker, doppelter Espresso: Wie Kaffee die Kreativität beflügeltKaffee inspiriert: Bei schöpferischen Prozessen und für die Überwindung von kreativen Blockaden kann er eine spürbare Hilfe sein. 56 % der Befragten stimmen der Aussage zu, dass Kaffee bei ihnen einen kreativen Prozess startet oder Geistesblitze fördert. 45 % der Befragten geben an, dass das Aroma und der Geruch von frisch gebrühtem Kaffee einen Einfluss auf ihre Kreativität haben. 38 % empfinden den Genuss des Trinkens als inspirierend. 30 % der Befragten sehen ein Leben ohne Kaffee als "herben Verlust" für ihre Kreativität.Kreativ wird es mit Kaffee auch bei zwischenmenschlichen Begegnungen. Zumindest wurden schon 66 % der Befragten gefragt, ob sie noch mit auf einen Kaffee hochkommen - sei es häufig, ab und zu oder selten. 49 % von ihnen gaben an, dass sie dabei meist mitgegangen sind, 18 % sogar immer. Kaffee beflügelt demnach sämtliche Gefühle.Genossen statt weggegossenKaffee ist köstlich und kostbar. 37 % der Befragten ärgern sich, wenn sie einen Rest ihrer Tasse Kaffee wegkippen müssen, da sie ihn lieber genossen hätten. 31 % geben an, dass sie ein schlechtes Gewissen wegen der Lebensmittelverschwendung haben. Der Großteil kippt den Kaffee übrigens nur dann weg, wenn er zu kalt ist (50 %) oder zu lange gestanden hat (49 %).Beim Kaffee sparen? Eher nicht53 % der Befragten würden ihren Kaffeekonsum nicht reduzieren, wenn der Preis ihr persönliches Budget überschreitet. Am ehesten würden noch die 18-21-Jährigen (67 %) ihren Konsum einschränken, aber nur 36 % bei den 66-75-Jährigen. Dazu passt, dass die letztere Altersgruppe die geschätzten Kosten für eine Tasse Filter am geringsten einstufen mit 32,5 Cent. Die 18-21-Jährigen schätzen 60,4 Cent pro Tasse Filterkaffee. Die größte Gruppe (31 %) schätzt den Tassenpreis zwischen 16 und 30 Cent. Die tatsächlichen Kosten für eine zuhause zubereitete Tasse Filterkaffee liegen bei ca. 10 bis 11 Cent.In der Gastronomie sieht das anders aus, hier kommen u.a. noch der Personalaufwand, Mieten und die allgemeinen Betriebskosten dazu. Beim Durchschnittspreis von Kaffee in gastronomischen Betrieben nach Bundesland* liegt Schleswig-Holstein mit 3,58 Euro pro Tasse vorne. Am günstigsten ist das Saarland mit 3,24 Euro (*Quelle:orderbird 2023). Den teuersten Cappuccino im Restaurant gibt es im Europa-Vergleich* in Dänemark (5,48 Euro), in Italien kostet er nur 1,66 Euro (*Quelle: Numbeo).Kaffeekonsum: Konstant und klassischDie Deutschen mögen es klassisch. Am liebsten trinken sie Filterkaffee (51 %), es folgen mit je 38 % der Cappuccino und der Caffé Crema. 31 % bevorzugen Latte Macchiato. Durchschnittlich trinken die Deutschen 3,3 Tassen täglich. Der Norden und der Westen trinken mit je 3,5 Tassen am meisten Kaffee. Der Osten kommt auf 3,3 und der Süden auf 3,1 Tassen. Die beliebtesten Zusätze im Kaffee sind fettarme Milch (31 %), Vollmilch (27 %) sowie Kaffeesahne und Zucker mit je 21 %. Die beliebteste vegane Variante ist mit 15 % Hafermilch.Ist das Aussehen und Anrichten des Kaffees wichtig? Nein. 58 % der Befragten setzen auf Schlichtheit - "Hauptsache, der Kaffee schmeckt."Bei der Kaffeezubereitung ist die Filterkaffeemaschine mit 41 % noch die beliebteste Variante, direkt dahinter der Kaffeevollautomat mit 40 %, der in der Nutzung immer beliebter wird. Einfallsreich und pragmatischKaffee lässt sich nicht nur trinken, sondern auch kreativ einsetzen. 31 % nutzen ihn schon als Zutat in einem Gebäck oder Getränk. 30 % haben Kaffee, bzw. den Kaffeesatz als Dünger oder zur Insektenabwehr eingesetzt.Weniger ideenreich, dafür aber pragmatisch reagiert der Deutsche, wenn die Kaffeemaschine mal nicht funktioniert: 40 % behalfen sich mit einer alternativen Zubereitungsmethode, wie dem Handfilter. 37 % haben sich darüber geärgert und 34 % haben versucht, die Kaffeemaschine zu reparieren.Noch mehr Fakten gewünscht? Der Tchibo Kaffeereport 2025 mit allen Grafiken und Detailergebnissen steht zum PDF-Download bereit unter www.tchibo.com/kaffeereport.