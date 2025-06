Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit durchschnittlich 3,1% Tariflohnwachstum werden laut Europäischer Zentralbank (EZB) die Löhne im Jahr 2025 deutlich langsamer ansteigen als noch im Jahr 2024 (plus 4,7%), so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Ein Grund für den Rückgang sei der Wegfall von Einmal- oder Sonderzahlungen aus der Statistik wie beispielsweise der Inflationsausgleichsprämie von bis zu EUR 3.000. ...

