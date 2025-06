Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise in den USA sind im Mai um 0,1% gestiegen, zum Vorjahresmonat ergibt sich ein Plus von 2,4%, so die Analysten der Helaba.Die Kerninflation liege unverändert bei 2,8%. Dies sei zwar unterhalb der Konsensschätzung, insgesamt aber noch unerwünscht hoch. Heute stünden die Erzeugerpreise auf dem Programm, die nach der rückläufigen Entwicklung zu Anfang des Jahres leicht zugelegt haben dürften. Vor diesem Hintergrund sei die US-Notenbank mit Blick auf die FOMC-Sitzung in der nächsten Woche gut beraten, nicht voreilig die Zinsen zu senken. Etwas anders sehe es allerdings mit Blick auf das konjunkturelle Umfeld aus. Wichtige Stimmungsindikatoren, wie die ISM-Indizes, hätten zuletzt enttäuscht. ...

