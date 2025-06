Im dritten Anlauf soll es wirklich klappen: In rund anderthalb Wochen wird Günther Schuh mit dem StreetRunner UpVan sein drittes eMobility-Projekt vorstellen. Nach dem Kleinwagen eGo Mobile geht es wieder in das Segment der leichten Nutzfahrzeuge - aber mit einem anderen Konzept als beim StreetScooter. Ob es diesmal klappt? Am Dienstag, den 24. Juni, soll es so weit sein: Dann soll in Düren der UpVan der StreetRunner GmbH vorgestellt werden, dem ...

