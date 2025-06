Frankfurt am Main (ots) -Die KfW IPEX-Bank strukturiert und arrangiert als Sole Mandated Lead Arranger und Sole Bookrunner die Refinanzierung einer bestehenden CAPEX- und revolvierenden (RCF) Fazilität für VTG, eines der größten privaten Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen Europas. Darüber hinaus agiert die KfW IPEX-Bank weiterhin als Facility Agent für das internationale Konsortium, bestehend aus 14 Banken.Die beiden Fazilitäten haben jeweils eine Laufzeit von fünf Jahren mit Verlängerungsoptionen. Die RCF beläuft sich auf EUR 100 Mio. Die CAPEX Fazilität beträgt EUR 450 Mio. mit einer zusätzlichen Erhöhungsoption. Beide sind Teil einer Finanzierungs-Plattform mit einem Gesamtvolumen von über 3 Mrd. EUR."Wir freuen uns sehr, erneut unseren langjährigen Kunden VTG mit unserer Arrangierungskompetenz unterstützen zu können" sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Es ist uns ein großes Anliegen, unsere Kunden kontinuierlich zu begleiten. Mit dieser Finanzierung stärken wir die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und das Wachstumspotential von VTG.""Diese Transaktion bezeugt erneut das Vertrauen in die Stabilität und Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells der VTG. Wir bedanken uns bei der KfW IPEX-Bank als Arrangeur für die wertvolle Unterstützung und erfolgreiche Umsetzung und unseren Bankpartnern für den erneuten Zuspruch.", so Dr. Mani Herold, CFO von VTG.Die KfW IPEX-Bank unterstützt mit dieser Finanzierung die Verlagerung von Transporten von der Straße auf die Schiene und trägt zur Dekarbonisierung im Verkehrssektor bei.Über VTGDie VTG GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international agierendes Asset- und Logistikunternehmen mit Schwerpunkt Schiene. VTG betreibt mit rund 84.800 Eisenbahngüterwagen die größte private Flotte in Europa, darunter schwerpunktmäßig Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen und Schiebewandwagen.Pressekontakt:Antje SchlagenhauferE-Mail: antje.schlagenhaufer@kfw.deTel.: +49 69 7431-4009www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69662/6053739