Kursrutsch im DAX: Lufthansa und Tech-Werte unter Abgabedruck

Am Vormittag dominiert im DAX eine deutliche Abwärtsdynamik: Der Index verzeichnet eine spürbare Abwärtsbewegung und startet mit einem kräftigen Kursrückgang, nachdem Risikoscheu angesichts globaler Unsicherheiten wieder an Fahrt gewonnen hat. Parallel zeigt der EuroStoxx 50 leichte Abwärtsimpulse, während der S&P 500-Future einen zurückhaltenden Start signalisiert.

OECD Economic Survey Deutschland: Die OECD stellt heute um 11:15 MESZ ihren aktuellen Bericht zur deutschen Wirtschaft vor. Im Fokus stehen Empfehlungen zur Stärkung von Innovation, Wettbewerb und Fachkräftesicherung.

IfW-Revision: Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat seine Wachstumsprognose für 2025 von "stagnierend" auf +0,3 % angehoben, gestützt auf ein überraschend starkes erstes Quartal (+0,4 %) und das neue 46-Milliarden-Euro-Steuerpaket.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Deutsche Lufthansa: Der Flugverkehrssektor geriet unter Druck, nachdem Reise- und Freizeitwerte europaweit um 1,7 % fielen. Bei Lufthansa führte dies zu einer spürbaren Verkaufswelle - das Handelsvolumen sprang deutlich an, da Investoren Risiko-Assets abstießen .

Tesla: International traf Tesla ein existenzieller Test: Die für diesen Monat geplante Einführung von Robotaxis in Austin sorgte für Unsicherheit. Die Aktie zeigte eine ausgeprägte Volatilität, da Anleger die Erfolgsaussichten der autonomen Fahrdienste bewerteten.

Apple: Nach den WWDC-Ankündigungen am Montag blieb der große Wurf aus. Apple-Aktien schlossen am Vortag schwächer, da Branchenteilnehmer die Neuerungen als zu inkrementell bewerteten und die Handelsvolumina entsprechend anstiegen.

