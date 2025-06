EQS-News: hGears AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

HIGHLIGHTS DER HAUPTVERSAMMLUNG 2025 Die hGears AG hat ihre ordentliche Hauptversammlung als börsennotiertes Unternehmen in Form einer Präsenzveranstaltung abgehalten

Marco Freiherr von Maltzan wurde mit 90,27% der Stimmen in den Aufsichtsrat der hGears AG gewählt und anschließend von dessen Mitgliedern zum neuen Vorsitzenden bestimmt

Herr von Maltzan folgt damit auf Prof. Volker Stauch, der mit Abschluss der Hauptversammlung aus dem Gremium zurückgetreten ist

71,71 % des Grundkapitals waren an der Hauptversammlung 2025 vertreten

Alle Beschlussvorschläge wurden angenommen

CEO Sven Arend blickte erneut auf ein herausforderndes Geschäftsjahr zurück Schramberg, den 12. Juni 2025 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der hGears AG stimmten bei der ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juni 2025 am Hauptsitz der Gesellschaft in Schramberg allen Tagesordnungspunkten zu. Die Hauptversammlung fand - nicht zuletzt auf Wunsch der Aktionäre - erstmals als Präsenzveranstaltung statt. Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 71,71 % des Grundkapitals vertreten. Die zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschläge wurden von einer großen Mehrheit der Aktionärinnen und Aktionäre angenommen. Darüber hinaus entlastete die Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat mit 99,99 % bzw. 97,76 % der Stimmen und billigte den Vergütungsbericht mit 89,69 % der Stimmen. Marco Freiherr von Maltzan wurde mit 90,27% der Stimmen in den Aufsichtsrat gewählt und bis 2030 in dieses Amt bestellt. In einer konstituierenden Sitzung wurde Herr von Maltzan anschließend zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Seine umfassende Erfahrung und ausgewiesene Expertise als Manager in internationalen Spitzenpositionen machen ihn zum idealen Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Er folgt auf Professor Volker Stauch, der aus persönlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten ist. Vorstand, Aufsichtsrat und die gesamte Gesellschaft sprechen Professor Volker Stauch ihren herzlichen Dank aus. Über mehr als 13 Jahre hat er die Entwicklung des Unternehmens mitgestaltet und es seit dem Börsengang als Vorsitzender des Aufsichtsrats geführt. Das konjunkturelle und geopolitische Umfeld dämpfte im Jahr 2024 erneut die Konsumentenstimmung. Gleichzeitig wirkten sich sowohl strukturelle Probleme in der Automobilindustrie als auch der anhaltende Lagerabbau bei e-Bikes belastend auf die Geschäftsentwicklung von hGears aus. Ein Lichtblick war der Geschäftsbereich e-Tools, der sich weiter stabilisierte. Trotz der aktuell angespannten Lage infolge geringer Volumina zeigt sich der Vorstand sowohl von den mittelfristigen als auch von den langfristigen Perspektiven überzeugt. Dabei bleibt er aber angesichts der anhaltenden konjunkturellen sowie geo- und wirtschaftspolitischen Unsicherheiten vorsichtig und erwartet für das Jahr 2025 einen Konzernumsatz von EUR 80 - 90 Mio., ein bereinigtes EBITDA von EUR minus 4 bis minus 1 Mio. sowie einen freien Cashflow von EUR minus 6 bis minus 2 Mio. Eine ausführliche Übersicht zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen finden Sie auf der Website von hGears in der Rubrik Investor Relations unter "Hauptversammlung" https://ir.hgears.com/de/hauptversammlung/agm-2025/ Kontakt hGears AG Christian Weiz Brambach 38 78713 Schramberg T: +49 (7422) 566 222 E: christian.weiz@hgears.com

Über hGears hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit strategischem Fokus auf Produkten für e-Mobilität. Die Produkte umfassen Zahnräder, Wellen und andere funktionskritische Komponenten, die in elektrischen Antriebssystemen für e-Bikes sowie in Elektro- und Hybridfahrzeugen (EHV) eingesetzt werden. Im Bereich e-Bikes ist die hGears AG ein führendes europäisches Unternehmen bei der Lieferung von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den wachsenden Endmärkten für e-Bikes und EHVs zu profitieren. hGears hat drei verschiedene Geschäftsbereiche, für die es Hochpräzisionskomponenten entwickelt und fertigt: e-Bike, [e]-Mobility (vor allem für Premium- und Luxusautos, EHVs und Powersports-Fahrzeuge) und e-Tools. hGears vereint über 65 Jahre Erfahrung in hochentwickelter zerspanender Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eines der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten kann. In seiner Rolle als Co-Entwickler arbeitet hGears mit seinen Kunden in der Komponentenentwicklung zusammen, um technologisch optimale Lösungen zu finden, die den jeweiligen Kundenspezifikationen entsprechen. hGears' Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von großen Zulieferern (Tier 1) sowie Erstausrüstern (OEMs). Das Unternehmen profitiert von langjährigen, stabilen und nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei viele Schlüsselkunden bereits seit über 20 Jahren beliefert werden. hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg (Deutschland) und agiert weltweit mit Produktionsstätten in Schramberg (Deutschland), Padua (Italien) und Suzhou (China). Besuchen Sie hGears im Internet unter: www.hgears.com



