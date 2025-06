Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben die Aktie von K+S kräftig nach oben gestuft - das neue Kursziel liegt bei 33 Euro und damit mehr als doppelt so hoch wie zuvor. Gründe sind steigende Kalipreise, sinkende Kosten in Kanada und ein möglicher Übernahmefantasie. Trotz starker Fundamentaldaten notiert die Aktie aktuell noch unter Buchwert - ein möglicher Einstiegsmoment? von Jörg Lang. So etwas ist selbst für erfahrene Anleger eher eine Seltenheit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...