Hintergrund: Gold Terra - Bei Gold über US$ 3300 je Unze, ist Yellowknife eine sichere Wette?

Anzeige / Werbung

Gold Terra könnte die Chance für die Bergbaugemeinde Yellowknife sein.

Die Einwohner von Yellowknife, Kanada, setzen große Hoffnungen in Gold Terra Resource (TSX.V: YGT, FSE: TX0, WKN: A2P0BS). Mehr noch, in der Stadt Yellowknife und ihrer unmittelbaren Umgebung ist Gold Terra Resource für viele zu einem wirtschaftlichen Hoffnungsträger geworden, da das Unternehmen das historische Gold Camp Yellowknife, das in der Vergangenheit über 14 Millionen Unzen hochgradiges Gold produziert hat, wiederbeleben will.

Die Frage, ob die charttechnisch stark unterbewertete aussehende Gold Terra Resource noch Anlass zu wirtschaftlichem Optimismus gibt, wird weit mehr Leser hier im deutschsprachigen Raum interessieren als die Bewohner von Yellowknife. Dennoch müssen wir uns zunächst mit letzteren auseinandersetzen, um die für die Mehrheit interessantere Frage nach den Zukunftshoffnungen adäquat beantworten zu können.

Fragt man nach den Gründen, warum Bergbauprojekte erfolgreich realisiert werden können, so stehen neben der Qualität der Objekte selbst immer zwei wesentliche Aspekte im Vordergrund: die Qualität des Managements und die Unterstützung durch die lokale Bevölkerung. Beide Aspekte sind sehr wichtig, um Projekte ohne Misserfolg zu realisieren und zu entwickeln. Deshalb ist es für jeden Investor sinnvoll, sie genau unter die Lupe zu nehmen.

Der Lebenslauf von Gerald Panneton ist eigentlich ein Bewerbungsschreiben

Im Falle von Gold Terra Resource ist die Frage nach dem Management recht einfach zu beantworten. Als Minenentwickler ist das Unternehmen wie die meisten anderen Explorations- und Entwicklungsunternehmen auf die Beschaffung von Kapital angewiesen, insbesondere in diesem schwierigen Marktumfeld, in dem es kein Geld zu verschenken gibt. Deshalb wird aus Gründen der Vorsicht jeder Dollar zwei- oder dreimal umgedreht, damit er nicht für eine weniger sinnvolle Aktivität ausgegeben wird.

Infolgedessen hat das Unternehmen nur wenige Mitarbeiter, aber diese sind hochkarätige Köpfe. An seiner Spitze steht Gerald Panneton, der CEO des Unternehmens und ein Branchenveteran. Er war Gründer und langjähriger CEO von Detour Gold und hat das Unternehmen innerhalb weniger Jahre von einem Börsengang im Januar 2007 zu einem begehrten Übernahmeziel gemacht, das schließlich 2018 für mehrere Milliarden kanadische Dollar den Besitzer wechselte.

In seiner Karriere hat Gerald Panneton mehrere Minen von Grund auf aufgebaut. Er kennt die Schwierigkeiten, die auf diesem Weg zu erwarten sind, und weiß, wie man mit ihnen umgeht. Sein ganzes Berufsleben war an dieser Stelle eine ständige Lern- und Bestätigungsphase. In dieser Phase hat er schnell erkannt, dass es ein großer Vorteil ist, wenn ein Projekt auf einer bestehenden Infrastruktur und den damit verbundenen Genehmigungen aufgebaut wird.

Eine Mineninfrastruktur, die nicht erst mühsam aufgebaut werden muss, spart viel Zeit und Geld. Wenn nicht nur bestehende Anlagen, sondern auch die mit dem Projekt verbundenen Genehmigungen übernommen werden können, spart dies nicht nur Geld, sondern auch außerordentlich viel Zeit. Gerald Panneton hat bei Detour Gold gezeigt, was dies für die investierten Aktionäre bedeutet: Der lange, teure und für die investierten Aktionäre auch recht riskante Weg der Minenerschließung könnte von acht bis zehn Jahren auf weniger als zwei Jahre verkürzt werden, wenn man sich die Pacht- und Oberflächenrechte von Detour Lake Mining sichert.

Die Parallelen zu Detour Gold sind bemerkenswert

Wie bei Detour Gold setzt Gerald Panneton also auch bei Gold Terra Resource auf die entscheidenden Schlüsselfaktoren: Die Con-Mine, die 6,1 Moz mit 16-20 g/t Gold produzierte, liegt in einer rechtssicheren, bergbaufreundlichen Region, verfügt über eine hervorragende Infrastruktur wie Ökostrom, Straßen, Flughafen und Arbeitskräfte und beinhaltet gültige Genehmigungen und Lizenzen, die nicht mühsam und zeitaufwendig beantragt werden müssen.

Detour Gold verfügte nicht nur über eine hervorragende Infrastruktur, so wie Gold Terra Resource jetzt. Auch die lokale Bevölkerung stand hinter dem Projekt. Als Detour Gold übernommen wurde und die Geschichte des Unternehmens zu Ende ging, waren viele Angehörige der indigenen Völker Kanadas nicht nur Anteilseigner am Erfolg des Unternehmens, sondern auch als Mitarbeiter direkt mit ihm verbunden.

Die Ziele der First Nations deckten sich also mit denen des Unternehmens, und am Ende profitierten beide in erheblichem Maße. Eine ähnliche Situation zeichnet sich nun bei Gold Terra Resource ab. Das Unternehmen ist noch zu klein, um ein bedeutender Arbeitgeber in Yellowknife und seiner unmittelbaren Umgebung zu sein. Aber die Hoffnung, eines Tages für Gold Terra in der wiedereröffneten Con-Mine zu arbeiten, hegen bereits viele in der Stadt und ihrer unmittelbaren Umgebung.

Wenn Yellowknife einer ungewissen Zukunft der Bergbauentwicklung gegenübersteht…

Mit rund 23.000 Einwohnern ist Yellowknife keine große Stadt. Eine wichtige Straße, die aus dem Süden kommt, endet hier. Für Gold Terra Resource bedeutet dies eine kostengünstige Logistik im Vergleich zu anderen Minenentwicklern ohne ähnliche Infrastruktur. Für die Einwohner von Yellowknife bedeutet die Straße und ihr Ende in der Stadt, dass sie einerseits eine gute Verbindung zum Rest des Landes haben, die das ganze Jahr über leicht zugänglich ist, und dass andererseits ihre Möglichkeiten begrenzt sind.

Wer in Yellowknife und seiner unmittelbaren Umgebung keine Arbeit findet, muss entweder weite Strecken zurücklegen oder ganz wegziehen. Die Stadt ist durch ihre Geschichte als Bergbauregion geprägt. Ursprünglich wurde hier Gold abgebaut, heute dominieren Diamantenminen das Bild. Ihr Ende ist jedoch bereits deutlich absehbar. Für die Menschen in Yellowknife ist diese Aussicht alles andere als angenehm, denn wenn die Diamantenminen schließen, gibt es nichts und niemanden, der die Lücke füllen könnte.

Für Yellowknife und seine Bürger stellt sich daher die bange Frage, ob Stadt und Region über kurz oder lang zu einem Bergbaumuseum mutieren, oder ob es Gold Terra Resource gelingt, mit der Wiedereröffnung der Con-Mine einen Gegentrend einzuleiten. Dieser Gegentrend könnte durchaus eine eigene Dynamik entfachen, denn Gold Terra kontrolliert nicht nur eine einzelne stillgelegte historische Mine, sondern einen ganzen Bergbaudistrikt.

Das harte Entweder-Oder einer unausweichlichen Entscheidung

Wenn sie systematisch erkundet und in Produktion gebracht wird, können nicht nur einige wenige, sondern Hunderte von Arbeitsplätzen erhalten und langfristig gesichert werden. Das wissen auch die Mitglieder der First Nations. Sie haben daher ein ganz natürliches Eigeninteresse daran, dass Gold Terra Resource nicht nur ein kleiner Erfolg wird, sondern ein durchschlagender.

Die Alternative ist zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich brutal: Entweder wiederholt Gerald Panneton den Erfolg, den er vor mehr als 15 Jahren mit Detour Gold hatte, oder Yellowknife hat eine goldene Gelegenheit zur rechten Zeit verpasst. .

Investoren, die diesen Kontext und die Hoffnungen und Ängste der Menschen in Yellowknife verstehen, wissen, dass die First Nations alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um ihren Teil dazu beizutragen, dass Gold Terra Resource erfolgreich ist. Damit wird ein bedeutender Risikofaktor zu einer starken Stütze.

Der Markt und seine eigene einseitige Sicht der Chancen und Risiken

Bleibt die eingangs gestellte, aber noch nicht beantwortete Frage, ob die Investoren Grund zur Hoffnung haben. Letztere ist ebenso berechtigt wie die der Bewohner von Yellowknife und Umgebung. Obwohl es natürlich in beiden Fällen keine Garantie gibt, besteht zweifellos eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine kleinere (als Detour), aber hochgradige Erfolgsgeschichte.

Mit Gerald Panneton und einigen treuen Weggefährten aus früheren Projekten sind Bergbauexperten an Bord, die wissen, wie man Erfolgsgeschichten im Bergbau schreibt. Der Markt honoriert derzeit weder diese Expertise noch die außergewöhnliche Qualität der Lagerstätten mit ihrem hohen Goldgehalt. Rechnet man die aktuelle Marktkapitalisierung auf die bereits im Boden nachgewiesenen Unzen Gold um, so wird jede Unze mit nur zehn Dollar bewertet.

Damit erhält Gold Terra Resource eine Bewertung, die davon ausgeht, dass so ziemlich alles, was schief gehen kann, in den kommenden Monaten und Jahren auch schief gehen wird. Könnte der Markt Recht haben? Ja, das könnte er. Viel wahrscheinlicher ist jedoch ein Szenario, das deutlich macht, dass dieser reine Pessimismus unangebracht ist.

Es wäre nicht das erste Mal und sicher auch nicht das letzte Mal, dass Mr. Market mit seiner Einschätzung eines zu erwartenden Weltuntergangs völlig daneben liegt, was mutigen Anlegern eine einzigartige, wenn auch riskante Einstiegsmöglichkeit bietet.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: CA38076F1053,XD0002747026