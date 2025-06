© Foto: DALL*E

Neben Ryan Cohen haben GameStop und Tiernahrungshändler Chewy an Donnerstag eine weitere Gemeinsamkeit: Die Aktien verlieren nach Neuigkeiten deutlich an Wert.Hinter der GameStop-Aktie liegt mit dem Mittwoch ein bemerkenswert schlechter Tag. Im regulären Handel an der NYSE hatte das Papier 5,3 Prozent an Wert verloren, nachdem die am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen nicht zu überzeugen wussten. Nachbörslich ging es dann weitere 11,2 Prozent bergab: Investoren sind vom Plan das Unternehmens, weitere Bitcoin zu Kaufen und hierfür Wandelanleihen herauszugeben, nicht begeistert. Verantwortet wird diese von MicroStrategy und Michael Saylor kopierte Strategie von CEO Ryan Cohen. Hinter …