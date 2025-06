Berlin (ots) -Der von der PKV initiierte Wagniskapitalfonds Heal Capital geht in die nächste Fondsgeneration: Heal Capital 2 ist am Markt und hat seine ersten Investments getätigt.Neben den privaten Krankenversicherern sind in Heal Capital 2 erstmals weitere Investoren aus Deutschland und Europa beteiligt. Mit einem finalen Volumen von 150 Millionen Euro investiert Heal Capital 2 in Start-ups aus den Bereichen Diagnostik, Therapie und Infrastruktur."Heal Capital zählt zu den größten europäischen Wagniskapitalfonds im Bereich digitale Gesundheitsversorgung", sagt Bastian Biermann, Leiter des Projekts Heal Capital im PKV-Verband: "Heal Capital 2 knüpft an diese Erfolgsgeschichte an. Die privaten Krankenversicherer unterstreichen damit ihren Anspruch, Innovationsmotor für das deutsche Gesundheitswesen zu sein. Dass wir auch weitere Investoren überzeugen konnten, macht den PKV-Fonds zum Fonds der Gesundheitswirtschaft."In den Folgefonds Heal Capital 2 investieren neben PKV-Unternehmen u. a. der European Investment Fund (EIF), die MEDICE Health Family und das Pharma-Unternehmen Schwabe über die Beteiligungsgesellschaft naturalX. Vorrangige Ziele der Investoren sind, die Digitalisierung des Gesundheitswesens weiter voranzutreiben, die medizinische Versorgung für alle zu verbessern, Fachkräfte zu entlasten, die Qualität zu steigern und Kosten zu senken.Die ersten Start-ups im Portfolio von Heal Capital 2 sind:MediShout: Eine Plattform, über die Krankenhäuser und Medizintechnik-Unternehmen schnell und digital Wartungen und Reparaturen melden sowie sicher und kosteneffizient managen können.formly.ai: Eine Plattform, über die Unternehmen Medizinprodukte mithilfe von KI effizient und zuverlässig zertifizieren und verwalten können. Formly vereinfacht und vergünstigt Zulassungsprozesse - und trägt so dazu bei, Innovationen schneller in das Gesundheitssystem zu bringen."Diese Unternehmen haben uns absolut überzeugt", sagt Eckhardt Weber, Co-Geschäftsführer von Heal Capital: "Formly.ai und MediShout reagieren auf drängende Herausforderungen im Gesundheitswesen und sind mit ihren innovativen Lösungen bereits etabliert. Wir freuen uns, nach 25 Investments von Heal Capital nun mit dem Folgefonds die Digitalisierung und die medizinische Versorgung weiter zu verbessern."Hintergrund: Mit dem Wagniskapitalfonds Heal Capital investieren private Krankenversicherer seit 2020 rund 100 Millionen Euro in innovative Start-ups an der Schnittstelle von Gesundheitswesen und Technologie. Der Fonds fokussiert Geschäftsmodelle, die bereits in einer frühen Phase am Marktgeschehen teilnehmen. Die Unternehmen werden zudem mit Know-how beim Zugang zur medizinischen Versorgung unterstützt. So bringen sie die Digitalisierung voran - und verbessern die Versorgung aller Versicherten.Pressekontakt:Dominik Heck- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Heidestraße 4010557 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44E-Mail: dominik.heck@pkv.deInternet: www.pkv.deX: www.x.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58188/6053809