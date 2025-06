Potsdam (ots) -Die Deutsche Kommission für Militärgeschichte (CIHM) richtet am 19. Juni 2025 im ZMSBw im Rahmen ihrer Jahresmitgliederversammlung einen Workshop aus. Unter dem Thema "Neuere (internationale) Forschungen zur Militärgeschichte" werden neue Erkenntnisse vorgestellt.Neue ErkenntnisseDieses Jahr referiert Roman Töppel über seine Edition der lange in privater Hand gehaltenen Tagebücher und Briefe des Feldmarschalls Erich von Manstein. Mitja Ferenc stellt die staatlichen Untersuchungen und die Ergebnisse zu den Opferzahlen in Slowenien im Zweiten Weltkrieg vor, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den lange geleugneten kommunistischen Massenerschießungen direkt nach Kriegsende 1945 liegt. Mischa Bose erörtert seine Dissertation zur Bundeswehr in der "Scharnierzeit" um 1970. Matthias Strohn schließlich gibt Einblick in die Arbeit eines britischen Think-Tanks an der Schnittstelle von historischer Forschung und Politikberatung.Weitere Informationen mit Programm und Anmeldung finden sie auf unserer Website (https://zms.bundeswehr.de/de/aktuelles/veranstaltungen/cihm-neuere-internationale-forschungen-zur-militaergeschichte-5954646).Pressekontakt:Major Michael GutzeitLeiter der InformationsarbeitTelefon: 0331 9714 400ZMSBwPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171701/6053865