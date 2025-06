© Foto: Michael Kuenne - PRESSCOV via ZUMA Press Wire

Die Deutsche Bank rechnet mit einem enttäuschenden zweiten Quartal im Beratungsgeschäft. Laut Vorstandschef Christian Sewing wurden viele Deals verschoben. Die Aktie geht daraufhin auf Talfahrt. Die Deutsche Bank muss ihre Erwartungen für das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen (M&A) deutlich zurückschrauben. Wie Reuters berichtet, sagte Vorstandschef Christian Sewing am Donnerstag auf einer Finanzkonferenz in Frankfurt, das Origination- und Advisory-Geschäft entwickle sich im zweiten Quartal schwächer als zu Beginn des Jahres erhofft. Sewing betonte jedoch, dass viele Transaktionen lediglich verschoben und nicht vollständig abgesagt würden. Die Bank geht also davon aus, dass sich ein Teil …