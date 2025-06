Die DHL Group startet eine Milliardenoffensive im Gesundheitssektor Afrikas und des Nahen Ostens. Der Logistikriese will in den kommenden fünf Jahren 500 Millionen Euro investieren, um am wachsenden pharmazeutischen Bedarf zu profitieren. Die Aktie zeigt sich am Donnerstag freundlich. Im Fokus stehen zeitkritische Lieferungen - darunter Impfstoffe, Stammzellen und kryogene Produkte. Besonders Afrika gilt als Wachstumsmarkt: Laut Prognosen soll der dortige Pharmasektor bis 2030 ein Volumen von 33,8 ...

