Huizhou, China (ots/PRNewswire) -Desay Battery, ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherinnovationen, hat auf der 2025 SNEC PV+ Expo einen wichtigen Meilenstein erreicht, indem es eine strategische Partnerschaft mit Demir Enerji, dem führenden Energieunternehmen der Türkei, bekannt gab. Beide Parteien haben sich verpflichtet, bei mehreren Energiespeicherprojekten in der Ukraine zusammenzuarbeiten, darunter das Projekt MHP Chicken Block Solar + ESS mit 2,5 MW/5 MWh, das MHP-Projekt Nr. 1 mit einer Kapazität von 2 MW/5 MWh und das Projekt Nr. 2 mit 20 MW/40 MWh sowie das VOLTAGEG-Projekt mit 10 MW/40 MWh."Durch unsere Partnerschaft mit Demir Enerji freuen wir uns, unsere fortschrittlichsten Energiespeichertechnologien auf den dynamischen Energiemarkt der Türkei zu bringen", sagte Jack Guo, Vizepräsident von Desay Battery. "Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt in unserer globalen Expansionsstrategie und unterstreicht unser Engagement, den Übergang zu sauberer Energie weltweit voranzutreiben."Auf der Messe stellte Desay Battery modernste Batteriezellentechnologie vor und präsentierte eine breite Produktpalette. Dazu gehörten leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen (DLP-100, DLP-280, DLP-314) sowie die innovative Natrium-Ionen-Batterie DSP-60. Neben der Zelltechnologie stellte Desay Battery seine modularen Energiespeichersysteme vor, die aus skalierbaren Lithiummodulen mit 100 Ah und 280 Ah sowie 52S-Batteriepacks bestehen, die eine flexible Integration ermöglichen. Für gewerbliche und industrielle Anwendungen hat das Unternehmen die Lumos-Energiespeicherschränke mit einer Kapazität von 215kWh und 344kWh eingeführt. Für den privaten Gebrauch wurden das 10-25 kWh LV Residential ESS und das 21 kWh HV DCDC Residential ESS (280 Ah) vorgestellt, die effiziente und platzsparende Lösungen für Privathaushalte bieten. Darüber hinaus stellte Desay Battery große Infrastrukturlösungen aus, darunter das flüssigkeitsgekühlte Containerspeichersystem Vita 5MWh Utility ESS, das die Netzstabilität unterstützt, sowie USV-Batterieschränke für die kritische Notstromversorgung.Die vorgestellten Produkte unterstreichen nicht nur die Führungsrolle von Desay Battery im Bereich der Energiespeichertechnologie, sondern belegen auch das umfassende Verständnis des Unternehmens für vielfältige Anwendungsanforderungen sowie seine Fähigkeit, präzise und maßgeschneiderte Lösungen zu liefern."Mit mehr als 20 Jahren spezialisierter Erfahrung hat sich Desay Battery fest als Tier-1-Energiespeicheranbieter positioniert und wurde kürzlich in die BloombergNEF-Liste der Tier-1-Energiespeicher für Q2 2025 aufgenommen. Diese Anerkennung unterstreicht den vertikal integrierten Ansatz des Unternehmens, der das gesamte Spektrum von der Zellentwicklung bis zur vollständigen Systemintegration abdeckt. Unterstützt durch hochmoderne Fertigungsanlagen und strenge Qualitätskontrollprozesse setzt Desay Battery weiterhin den Standard in der Energiespeicherbranche."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2704942/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/desay-battery-stellt-innovative-energiespeicherlosungen-auf-der-snec-pv-expo-vor-und-kundigt-strategische-partnerschaft-mit-dem-turkischen-energiefuhrer-demir-enerji-an-302475963.htmlPressekontakt:wangchen_dc@desay.comOriginal-Content von: HUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179233/6053890