Baden-Baden (ots) -Musik- und Unterhaltungsshow im Ersten mit Gastgeber Stefan Mross beginnt am 15. Juni 2025, 10 Uhr / bis Ende August jeden Sonntagvormittag live aus RustDer SWR und Stefan Mross freuen sich auf die diesjährige Saison von "Immer wieder sonntags". Die Musik- und Unterhaltungsshow kommt vom 15. Juni 2025 an bis zum 31. August jeden Sonntag um 10 Uhr live im Ersten. Sie ist auch in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/immer-wieder-sonntags/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yOTExODQ) abrufbar. "Immer wieder sonntags" mit Moderator Stefan Mross verspricht in diesem Sommer emotionale Momente und gute Laune, Gemeinsamkeit, Musik, Spaß, Stimmung, Unterhaltung und so manche Überraschung. Geplant sind zwölf Live-Ausgaben. Hinzu kommt zum Finale der Staffel ein Best-of. Dieses wird am Sonntag, 7. September 2025, 10 Uhr, im Ersten sowie in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/immer-wieder-sonntags/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yOTExODQ) gezeigt. "Immer wieder sonntags" ist in diesem Jahr 30 Jahre alt. Seit 2005 wird die Sendung von Stefan Mross moderiert. Sie wird seit 1998 aus dem Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust übertragen.Stefan Mross: "Es geht wieder los""Das lange Warten hat ein Ende: Es geht wieder los", sagt Sänger und Moderator Stefan Mross: "Ich freue mich darauf, dass bei uns Kinderstars und junge Hitparadenteilnehmer:innen direkt neben den ganz Großen der Musikbranche singen. Ich freue mich darauf, dass es lustig, überraschend und emotional wird. Und ich hoffe, dass bei uns unter dem Schlagerhimmel auch die Liebe einzieht. Habe die Ehre: Wir sehen uns im Ersten.""Gerichte mit Geschichte" und viel MusikMusik steht bei "Immer wieder sonntags" im Mittelpunkt. Mehr als 120 Künstler:innen werden in diesem Jahr auftreten. Einige der Prominenten sind zusätzlich unter dem Motto "Gerichte mit Geschichte" in der "Starküche" und bereiten dort vor den Augen des Publikums ein Gericht zu, das für sie mit einer persönlichen Geschichte verbunden ist.Zum Start kommen Beatrice Egli, Hansi Hinterseer, Claudia Jung und andereMusikalische Gäste der ersten Folge am 15. Juni sind unter anderem Beatrice Egli, Hansi Hinterseer, Peggy March & Oli P., Claudia Jung, Eloy de Jong, Marina Marx, Daniel & Patrice Aminati, Linda Hesse sowie die Volksmusikband Brennholz aus Tirol.Ronja Forcher ist als Reporterin im EinsatzSängerin und Schauspielerin Ronja Forcher ist auch in diesem Jahr von Beginn an dabei. Als Reporterin besucht sie Menschen, die etwas Besonderes geleistet haben und die hierfür ein Dankeschön von Herzen verdient haben. Zudem ist sie als Sängerin in der Sendung vertreten. Ihre Premiere als Reporterin bei "Immer wieder sonntags" hatte Ronja Forcher im vergangenen Jahr.Sommerhitparade und "rotes Mikrofon"Zudem werden sich in diesem Jahr wieder 13 Kandidat:innen der Sommerhitparade stellen. In jeder Sendung treten zwei von ihnen innerhalb des Wettbewerbs gegeneinander an. Die Reihenfolge wird ausgelost. Das Fernsehpublikum entscheidet nach dem Auftritt per Televoting, wer weiterkommt und in der folgenden Sendung gegen die nächste Herausforderin oder den nächsten Herausforderer antritt. Und auch die Jüngsten sind wieder mit dabei: Junge Talente im Kindesalter stellen in jeder Folge ihr Können am "roten Mikrofon" unter Beweis. Mit dabei sein bei "Immer wieder sonntags" wird auch in diesem Jahr Holzwurm Willi.Stefan Mross lässt Schlagerherzen höherschlagenNeu ist die Aktion "Love is in the air". Menschen, die auf Schlager stehen, erhalten bei "Immer wieder sonntags" die Möglichkeit zu einem ganz besonderen Musikspiel und einer ungewöhnlichen Dating-Gelegenheit. Stefan Mross verbindet mit dieser Mitmachaktion Musikfans miteinander. Wenn die Schlagerherzen ähnlich ticken, wartet auf das Gewinnerpaar ein romantisches Abendessen.Live aus der "Immer wieder sonntags"-Arena in Rust"Immer wieder sonntags" im Ersten ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment. Sie kommt live aus der "Immer wieder sonntags"-Arena im Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust.Sendehinweis:"Immer wieder sonntags", ab 15. Juni 2025 sonntags, 10 Uhr im Ersten sowie abrufbar in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/immer-wieder-sonntags/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yOTExODQ)Informationen, Fotos und ein Video unter: swr.li/immerwiedersonntags