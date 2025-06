Phenom's vierte jährliche Studie zeigt: Führende Unternehmen setzen KI und Automatisierung nicht ausreichend ein, um personalisierte Candidate Journeys zu bieten

Phenom, ein auf HR spezialisierter Anbieter für angewandte KI, hat die vierte europäische Ausgabe seines jährlich erscheinenden "State of Candidate Experience: 2025 Benchmarks Report" veröffentlicht. Die Analyse und Bewertung der Candidate Experiences der Top 100 europäischen Unternehmen zeigt: Die Mehrheit investiert nicht in die Optimierung ihrer Karriereseiten durch KI und Automatisierung. Dadurch bleiben hyperpersonalisierte Erlebnisse aus, die Talente effektiv anziehen, einbinden und zur Bewerbung bewegen.

Europäische Kandidatinnen und Kandidaten erwarten heute nicht nur eine Übereinstimmung mit relevanten Positionen und dem Unternehmenszweck, sondern auch eine intuitive, mehrsprachige und nutzerfreundliche Karriereseite, die sie zur Bewerbung motiviert. Vor dem Hintergrund europäischer Initiativen wie dem EU Skills Pact und nationaler Digitalstrategien müssen führende Arbeitgeber ihre Recruiting-Strategien mit personalisierten Journeys, Omnichannel-Lösungen, datenschutzkonformer Automatisierung und einer starken Arbeitgebermarke ausstatten, um im Wettbewerb um Talente zu bestehen.

Personalisierung bleibt große Schwachstelle Laut dem Report bestehen erhebliche Potenziale, die Candidate Journey durch Personalisierung zu verbessern:

97 schneiden schlecht bei der Nutzung von KI und Automatisierung für hyperpersonalisierte Karriereseiten ab

97 schlagen keine passenden Jobs basierend auf aktuellen Titeln oder Skills vor

96 bieten keinen Chatbot mit Jobempfehlungen auf ihrer Karriereseite

94 erkennen den Standort von Kandidatinnen und Kandidaten nicht, um passende Jobs vorzuschlagen

93 zeigen keine zuletzt angesehenen Stellen

69 verzichten auf passwortlose Merklisten oder "Favoriten"-Funktionen

59 bieten keine relevanten Inhalte, die die Arbeitgebermarke transportieren

51 vermitteln keinen klaren Employer Value Proposition auf ihrer Karriereseite

Wo europäische Unternehmen punkten:

Der Report hebt einige zentrale Bereiche hervor, in denen führende europäische Unternehmen bereits Fortschritte erzielen insbesondere bei der technischen Performance ihrer Karriereseiten und in der Qualität der Stellenbeschreibungen:

95 verfügen über aussagekräftige Stellenanzeigen mit mindestens drei Aufgabenbereichen und Qualifikationen

95 bieten einen mobilen Bewerbungsprozess inkl. Upload von Lebenslauf und Anschreiben

84 stellen Inhalte in mehreren Sprachen zur Verfügung, angepasst an regionale Anforderungen

60 Anstieg bei auto-vervollständigender Suche auf allen Karriereseiten

45 Anstieg bei relevanten Suchvorschlägen anhand von Keywords

Business-kritische Empfehlungen zur Verbesserung der Candidate Journey

Die europäische Ausgabe des Phenom-Reports "State of Candidate Experience 2025" enthält konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen, die ihre Fähigkeit verbessern möchten, Talente mithilfe von KI und Automatisierung gezielter zu gewinnen, zu binden und zur Bewerbung zu bewegen.

Branchen- und rollenbasierte Personalisierung umsetzen. Generische Karriereseiten erschweren den Bewerbungsprozess und führen zu Frustration. Stattdessen sollten kontextrelevante Inhalte und Jobs auf Basis von Interessen und Erfahrung angeboten werden. Dies beschleunigt die Bewerbung und signalisiert Engagement.

Generische Karriereseiten erschweren den Bewerbungsprozess und führen zu Frustration. Stattdessen sollten kontextrelevante Inhalte und Jobs auf Basis von Interessen und Erfahrung angeboten werden. Dies beschleunigt die Bewerbung und signalisiert Engagement. Skill-basierte Karriereseiten entwickeln. Kandidatinnen und Kandidaten orientieren sich zunehmend an übertragbaren Fähigkeiten statt an starren Jobtiteln oder Branchengrenzen. Karriereseiten müssen daher so gestaltet sein, dass Talente unmittelbar passende Möglichkeiten auf Basis ihrer individuellen Fähigkeiten entdecken können. Stellenausschreibungen sollten klar herausstellen, welche Kompetenzen für den Erfolg in der jeweiligen Rolle entscheidend sind so entsteht ein hochgradig personalisiertes Nutzererlebnis, das Orientierung gibt und Conversion fördert.

Kandidatinnen und Kandidaten orientieren sich zunehmend an übertragbaren Fähigkeiten statt an starren Jobtiteln oder Branchengrenzen. Karriereseiten müssen daher so gestaltet sein, dass Talente unmittelbar passende Möglichkeiten auf Basis ihrer individuellen Fähigkeiten entdecken können. Stellenausschreibungen sollten klar herausstellen, welche Kompetenzen für den Erfolg in der jeweiligen Rolle entscheidend sind so entsteht ein hochgradig personalisiertes Nutzererlebnis, das Orientierung gibt und Conversion fördert. In konversationelle KI und Automatisierung investieren. Erweitern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Recruiting-Teams rund um die Uhr mit fortschrittlicher konversationeller KI, die Kandidatinnen und Kandidaten während der gesamten Candidate Journey unterstützt vom ersten Kontakt und der Jobsuche über personalisierte Empfehlungen, das Screening, die Bewerbung bis hin zur Terminvereinbarung und dem Onboarding neuer Mitarbeitender. KI-gestützte Chatbots sollten in der Lage sein, Fragen zu beantworten, relevante Stellen zu empfehlen, erste Qualifikationen zu prüfen und Bewerbungs- sowie Interviewprozesse effizient zu begleiten.

Erweitern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Recruiting-Teams rund um die Uhr mit fortschrittlicher konversationeller KI, die Kandidatinnen und Kandidaten während der gesamten Candidate Journey unterstützt vom ersten Kontakt und der Jobsuche über personalisierte Empfehlungen, das Screening, die Bewerbung bis hin zur Terminvereinbarung und dem Onboarding neuer Mitarbeitender. KI-gestützte Chatbots sollten in der Lage sein, Fragen zu beantworten, relevante Stellen zu empfehlen, erste Qualifikationen zu prüfen und Bewerbungs- sowie Interviewprozesse effizient zu begleiten. Mehrsprachige und kulturell angepasste Kommunikation bieten. Führende Unternehmen passen Inhalte und Interaktionen dynamisch an regionale Sprachen, kulturelle Normen und Erwartungen an um die Ansprache und Conversion von Kandidatinnen und Kandidaten über Grenzen hinweg deutlich zu verbessern. Erfolgreiche Einstellungsstrategien berücksichtigen dabei länderspezifische Gegebenheiten: von strengen Datenschutzvorgaben in Deutschland bis hin zu besonderen Ansprüchen an die Candidate Experience in Skandinavien. Ebenso zentral ist die barrierefreie Gestaltung aller KI-gestützten Interaktionen, damit auch neurodiverse und mehrsprachige Talente nahtlos angesprochen werden können.

Die Rolle agentischer KI in der Candidate Journey

KI-Agenten, die speziell auf die Anforderungen einzelner Branchen, Rollen und Unternehmensziele zugeschnitten sind, verändern die Art und Weise, wie Talente gewonnen und eingebunden werden. Experience Agents begleiten Kandidatinnen und Kandidaten durch ihre gesamte Reise, während Persona Agents die Arbeit von Talent Acquisition-Teams wirkungsvoll ergänzen:

Beschleunigen die Besetzung spezialisierter und hochvolumiger Rollen durch personalisierte und automatisierte Interaktionen mit Kandidatinnen und Kandidaten

spezialisierter und hochvolumiger Rollen durch personalisierte und automatisierte Interaktionen mit Kandidatinnen und Kandidaten Reduzieren die Arbeitslast in der Talentakquise um die Hälfte durch gesteigerte Effizienz und Wachstum mittels intelligenter Automatisierung

durch gesteigerte Effizienz und Wachstum mittels intelligenter Automatisierung Vereinfachte Content-Erstellung mit generativer KI und No-Code-Tools zur Gestaltung personalisierter Inhalte

mit generativer KI und No-Code-Tools zur Gestaltung personalisierter Inhalte Effizientere Zusammenarbeit von HR-Teams mit KI zur Erreichung ambitionierter Einstellungsziele

"Wir sehen eine klare Trennlinie zwischen Unternehmen, die mit KI experimentieren, und jenen, die ihr volles Potenzial nutzen, um Recruiting-Prozesse zu beschleunigen und Bewerber:innen durch Hyperpersonalisierung wirklich zu begeistern," sagt John Harrington, Senior Director Product Marketing bei Phenom. "Der Wandel vom transaktionalen hin zum beziehungsorientierten Recruiting unter Berücksichtigung von Datenschutz und ethischer KI trennt die Vorreiter vom Rest und ermöglicht den Aufbau diverser Talent-Communities in ganz Europa."

Phenom's KI, Generative AI und Agentic AI ermöglichen es Unternehmen, schneller und effizienter einzustellen, Mitarbeitende gezielt weiterzuentwickeln und langfristig zu binden und das unter Einhaltung verantwortungsvoller und datenschutzkonformer Standards. Die vielfach ausgezeichnete Technologie steigert messbar die Produktivität und Effizienz von Recruiter:innen, Talent Marketer:innen, Personalverantwortlichen, Hiring Manager:innen sowie HR- und HRIT-Teams.

Den vollständigen Report 2025 inkl. Ranking finden Sie hier.

Organisationen, die nicht im Report enthalten sind, können hier ein kostenloses Audit ihrer Karriereseite anfordern.

Über Phenom

Phenom verfolgt das Ziel, einer Milliarde Menschen zu helfen, die passende Arbeit zu finden. Mit KI-gestützten Talent Experience Lösungen beschleunigen Unternehmen das Recruiting und Onboarding, fördern das Potenzial ihrer Mitarbeitenden und steigern die Bindung. Die Plattform vernetzt Bewerber:innen, Mitarbeitende, Recruiter, Talent Marketer, HR-Verantwortliche, Hiring Manager und HR-IT mit innovativen Produkten wie Phenom X+ Agentic AI, Generative AI, Career Site, Chatbot, CMS, Talent CRM, X+ Screening, Interviewautomatisierung, Interview Intelligence, Talent Experience Engine, Kampagnen, Hochschulmarketing, Contingent Hiring, Onboarding, Talent Marketplace, Workforce Intelligence, Career Pathing, Gigs, Mentoring und Referrals.

Phenom wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter: Inc. 5000 (5 Jahre in Folge), Deloitte Fast 500 (4 Jahre in Folge), 11 Brandon Hall Awards, u. a. für "Best Advance in Generative AI for Business Impact", Artificial Intelligence Excellence Awards (3 Jahre in Folge), The Cloud Awards 2025/2024, The A.I. Awards 2024 sowie der regionale Timmy Award für HelpOneBillion.com (2020).

Hauptsitz ist in der Metropolregion Philadelphia, mit weiteren Büros in Indien, Israel, den Niederlanden, Deutschland und dem Vereinigten Königreich.

Mehr Informationen unter www.phenom.com oder auf LinkedIn, X, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok.

