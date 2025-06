München (ots) -Nach dem Playoff-Aus mit seinem Team Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA hatte Franz Wagner zunächst offengelassen, ob er in diesem Sommer mit der deutschen Nationalmannschaft bei der FIBA EuroBasket in Lettland, Finnland, Polen und Zypern antreten werde. Nun können die deutschen Basketball-Fans aufatmen: In der aktuellen Folge des MagentaTV-Talkformats "Bestbesetzung" mit Johannes B. Kerner bestätigt der Berliner NBA-Star, dass er seine Zusage für die Europameisterschaft gegeben habe."Das ist der Plan", erklärt Franz Wagner auf Nachfrage Kerners zu seiner EM-Teilnahme und ergänzt: "Ich freue mich sehr." Im Interview für "Bestbesetzung" ist der 23-Jährige mit seinem vier Jahre älteren Bruder Moritz zu sehen, der ebenfalls in der NBA bei den Orlando Magic und für das deutsche Nationalteam aufläuft. 2023 gewannen beide mit dem DBB-Team den Weltmeistertitel.Bei der Europameisterschaft 2025 - vom 27. August bis 14. September live bei MagentaTV und MagentaSport - wird Moritz Wagner aufgrund einer Knieverletzung allerdings definitiv nicht dabei sein. "Ich glaube, auch wenn Moritz dieses Jahr nicht spielen kann, haben wir wieder ein richtig gutes Team", sagt Franz Wagner in dem rund einstündigen MagentaTV-Interview.Franz & Moritz Wagner - Das Interviewaus der Talk-Reihe "Bestbesetzung" mit Johannes B. KernerProduziert von STREAMWORK Produktion"Bestbesetzung" Staffel 05 / Folge 01 - Franz & Moritz WagnerPremiere bei MagentaTV+ am 16.06.2025Rechtzeitig vor der EuroBasket werden Ireti Amojo, Per Günther und Benni Zander noch einen Podcast als EM-Ausblick aufzeichnen: am Mittwoch, 17. Juni abrufbar, tags darauf startet die Euro-Basket live bei MagentasSport.Basketball live bei MagentaSportEuroBasket 2025 der Frauen live ab dem 18. Juni - kostenlos bei MagentaSportAm 19. Juni steht für die DBB-Frauen der Start in die EuroBasket an - live und kostenlos ab 19.30 Uhr bei MagentaSport gegen Schweden. Bundestrainerin Lisa Thomaidis blickt dem Turnier mit Zuversicht entgegen: "Es gibt viel, worauf wir aufbauen können." Auch wenn Nyara Sabally nun absagte. Denn: unter Bundestrainerin Lisa Thomaidis hat sich das Team enorm weiterentwickelt.Ein Vorteil: Die deutsche Gruppenphase der EuroBasket wird ab dem 19. Juni in Hamburg ausgetragen - das Auftaktspiel gegen Schweden markiert den Start in ein Turnier mit Heimbonus. MagentaSport zeigt alle deutschen Partien live und kostenlos. Zudem ab EM-Start am 18. Juni ausgewählte Top-Spiele und das große Finale. Begleitet wird die EuroBasket 2025 der Frauen von einem hochkarätigen Team: Stefanie Blochwitz moderiert, kommentiert wird von Alexander Frisch, Benni Zander und Markus Krawinkel. Als Expertinnen sind Ireti Amojo und Per Günther im Einsatz.Den offiziellen Trailer zur EuroBasket 2025 der Frauen gibt's hier: https://cloud.thinxpool.de/s/oMJCre72dmAHWGTBasketball live bei MagentaSportFrauen EM: 18. Juni - 29. Juni 2025 (Alle deutschen Spiele + ausgewählte Top-Spiele inklusive Finale kostenlos)VorrundeMittwoch, 18.06.2025Ab 16.20 Uhr: Türkei - FrankreichDonnerstag, 19.06.2025Ab 17.05 Uhr: Großbritannien - SpanienAb 19.30 Uhr: Deutschland - SchwedenFreitag, 20.06.2025Ab 17.05 Uhr: Schweden - GroßbritannienAb 19.30 Uhr: Spanien - DeutschlandSamstag, 21.06.2025Ab 19.20 Uhr: Griechenland - TürkeiSonntag 22.06.2025Ab 15.05 Uhr: Schweden - SpanienAb 17.30 Uhr: Großbritannien - DeutschlandMänner EM: 27. August - 14. September 2025 (alle Spiele live, alle deutschen Partien live und kostenlos)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6053936