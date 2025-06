Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!Freitag, 20. Juni 2025, 17.10 UhrWahre Verbrechen (9)"Wahre Verbrechen" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle.Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Außerdem berichten sie, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.Die Fälle dieser Ausgabe:Berlin im Sommer 1986. Der Kunstmaler Peter Köhler wird tot in seiner Wohnung gefunden, ertränkt in der eigenen Badewanne. Die Spuren der Täter führen hinter die Mauer nach Ost-Berlin.Christoph H. ist mit dem Boot in der Ostsee unterwegs Richtung Dänemark - doch dort kommt er nicht an. Der Verdacht: Er wurde umgebracht. Doch dann kommt alles ganz anders.Staatsanwaltschaft und Mordkommission in Cottbus stehen vor einem Rätsel - wer hat den Kampfsportler nachts mitten in einem Park umgebracht? Spielt Bandenkriminalität eine Rolle?Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6053943