Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am US-Rentenmarkt blieb die Situation auch nach der Zoll-Einigung mit China fragil, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Zu viel Anlegervertrauen sei seit dem Amtsantritt der US-Regierung im Januar 2025 verspielt worden. So seien zwar seit dem Zollschock Anfang April die Risikoprämien für US-Staatsanleihen gesunken, aber sie seien im historischen Vergleich auffallend hoch geblieben. Auch der jüngst vom Repräsentantenhaus verabschiedete Haushaltsplan trage nicht zur Beruhigung bei. Denn dieser Plan, der noch die Zustimmung vom Senat benötige, mache deutlich, dass die Regierung über die kommenden Jahre keine Haushaltskonsolidierung anstrebe. Angesichts einer verringerten Rezessions-Wahrscheinlichkeit hätten die Analysten der DekaBank den prognostizierten Zeitpunkt für die nächste Leitzinssenkung auf September verschoben. (Ausgabe Juni 2025) (12.06.2025/alc/a/a) ...

