Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank EZB hat seine Leitzinsen in der Vorwoche wie erwartet um 25 Basispunkte auf 2,0 Prozent gesenkt, so die Börse Stuttgart.Das sei gleichzeitig die achte Zinssenkung in Folge seit Mitte 2024 gewesen. Im internationalen Vergleich gelte die EZB beim Thema Zinsen als Vorreiter einer lockeren Geldpolitik. Die US-Notenbank Fed und die Bank of England hätten ihre Leitzinsen im gleichen Zeitraum nur halb so stark gesenkt. Während die Fed seit sechs Monaten auf weitere Zinsschritte verzichte, um die möglichen inflationären Folgen der Zollpolitik besser einschätzen zu können, würden sich die Briten angesichts hoher Lohnsteigerungen und anhaltender Inflationsraten ebenfalls zurückhalten. ...

