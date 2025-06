Hürth (ots) -Rechtsabteilungen übernehmen zunehmend strategische Verantwortung // Technologieeinsatz und strukturiertes Outsourcing treiben den operativen Wandel voran- 41% der Rechtsabteilungen nutzen inzwischen Software für das Management des Vertragslebenszyklus (CLM)- 56% der juristischen Teams setzen generative KI ein- Zwei Drittel der Rechtsabteilungen verfügen über ein eigenes Budget für Legal-Tech-Lösungen- 10% der juristischen Aufgaben werden ausgelagert - an Anwaltskanzleien oder alternative Rechtsdienstleister (ALSP)Wolters Kluwer Legal Software hat heute die Ergebnisse der dritten jährlichen Benchmarkstudiestu zur Digitalisierung der Rechtsabteilung veröffentlicht. Zwischen März und April 2025 wurden dafür über 700 Unternehmensjuristi:nnen in Europa und den USA befragt - 21 % davon aus Deutschland.Der Bericht 2025 zeigt, wie sich Rechtsabteilungen weiterentwickeln, um den Anforderungen einer zunehmend strategischen Rolle im Unternehmen gerecht zu werden. In der dritten Ausgabe liegt der Fokus verstärkt darauf, wie Unternehmensjuristi:nnen steigende Arbeitsbelastungen bewältigen, neue Technologien integrieren und gezielt auslagern - alles mit dem Ziel, ihre strategische Ausrichtung zu stärken.Sergio Liscia, Vice President der Legal Software Business Unit bei Wolters Kluwer, sagte: "Die neue Benchmarkstudie zeigt, wie sich Rechtsabteilungen um ihre Kernaufgaben wie Vertrags- und Unternehmensmanagement herum strukturieren und gleichzeitig Verantwortung in Bereichen wie ESG und Hauptversammlungsmanagement übernehmen. Dies unterstreicht den wachsenden Umfang ihrer Aufgaben und die Tatsache, dass sich die Rechtsabteilungen von Unternehmen weiterentwickeln und innovative Tools und moderne Ansätze nutzen, um ihre Rolle innerhalb der breiteren Unternehmenslandschaft neu zu definieren."Die Digitalisierung beschleunigen: CLM und KI auf dem VormarschDie Benchmarkstudie 2025 belegt einen weiter zunehmenden digitalen Reifegrad juristischer Arbeitsprozesse. Rechtsabteilungen investieren verstärkt in spezialisierte Softwarelösungen - vor allem im Vertrags- und Beteiligungsmanagement.- Die Nutzung von CLM-Software stieg von 33% im Jahr 2024 auf 42%.- Der Einsatz allgemeiner Tools wie Google Drive oder SharePoint für die Vertragsverwaltung ging von 46 % auf 33 % zurück.- 7 % der Abteilungen arbeiten - wie im Vorjahr - noch immer mit Papierarchiven.Dabei wird eine digitale Kluft sichtbar: Während einige Rechtsabteilungen ihre digitale Transformation gezielt beschleunigen, stagnieren andere. Auch Künstliche Intelligenz verändert zunehmend die Arbeitsweise in der Rechtsabteilung:- 60% der Befragten nutzen KI-Lösungen- 56% setzen generative KI ein- 14 % verwenden spezialisierte KI-Tools für das Vertragsmanagement - darunter Legisway oder vergleichbare MarktangeboteBeim Beteiligungsmanagement setzen 34 % der Abteilungen auf spezielle Technologien - unabhängig von der Anzahl verwalteter Einheiten. Selbst unter jenen mit weniger als 50 Einheiten greifen bereits 25 % auf solche Tools zurück.Legal-Tech-Budgets wachsen - vor allem bei digitalen Vorreiter:innenDie für Rechtstechnologie bereitgestellten Budgets steigen weiter an:- 16% der Rechtsabteilungen verfügen heute über ein Technologiebudget von mehr als 50.000 EUR, gegenüber 11% im Jahr 2024 und 8% im Jahr 2023.- Gleichzeitig berichten 34 % der Befragten, über kein spezifisches Budget für digitale Transformation zu verfügenDas deutet auf eine wachsende Kluft bei der Einführung von Technologien hin: Während fortschrittliche Abteilungen ihre Investitionen ausweiten, verharren andere auf dem bisherigen Stand.Ein breites Aufgabenspektrum erfordert strukturierte Abläufe und OutsourcingRechtsabteilungen sind weiterhin führend in Bereichen wie Vertragsmanagement (81%) und Beteiligungsmanagement (71%) (die bereits stark digitalisiert sind), Verwaltung von Rechtsausgaben (71%), Compliance (73%) und Rechtsberatung (84%).- 62% der Rechtsabteilungen sind zudem für die Verwaltung von Hauptversammlungen zuständig.- ESG-Themen werden in 35% der Fälle von den Rechtsabteilungen behandelt; in 50% der Fälle übernimmt eine andere interne Abteilung die Führung.Bei der Auslagerung juristischer Aufgaben bleiben klassische Anwaltskanzleien die erste Wahl:- 85% der Rechtsabteilungen haben im vergangenen Jahr traditionelle Anwaltskanzleien engagiert, wobei diese Partnerschaften durchschnittlich 37% des Rechtsbudgets ausmachen.- Rechtsstreitigkeiten und geistiges Eigentum sind die am häufigsten ausgelagerten Bereiche, was auf den Bedarf an spezialisiertem Fachwissen (70%), eine externe Perspektive oder interne Kapazitätsengpässe zurückzuführen ist.- Alternative Rechtsdienstleister werden nach wie vor nicht ausreichend genutzt: Nur 32% der Rechtsabteilungen geben an, sie im Jahr 2025 zu nutzen, bei einem durchschnittlichen Budgetanteil von 21%.Die vollständigen Ergebnisse des Benchmarks finden Sie unter folgendem Link (https://assets.contenthub.wolterskluwer.com/api/public/content/2750235-benchmarkstudie-2025-f27a5521c8?v=7ecfc3f0)