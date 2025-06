DJ MÄRKTE EUROPA/Druck auf Aktien - US-Inflation und Auktion im Blick

DOW JONES--Weiter auf Konsolidierungskurs zeigen sich Europas Börsen am Donnerstagmittag. Trotz guter US-Vorlagen vom Vortag geht es auf ganzer Marktbreite abwärts - was Händler angesichts der über 6.000-Punkte-Rally nicht weiter stört. Auch die US-Verbraucherpreise und eine gelungene US-Bond-Auktion am Vortag hatten für Entspannung gesorgt. Im Fokus stehen nun am Nachmittag die US-Erzeugerpreise, die noch voll unter dem Einfluss der chaotischen US-Zollpolitik standen.

Am Abend wird dann auf eine gute Nachfrage nach langlaufenden 30-jährigen US-Anleihen gehofft. Dies wird als Indikator für das Vertrauen der Anleger in eine Lösung der US-Schuldenkrise gesehen. Der Dollar zeigt mit seiner Schwäche eher auf Skepsis, der Euro steigt fast auf 1,16 Dollar. Der DAX fällt um 1,0 Prozent auf 23.709 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,9 Prozent auf 5.344 Punkte.

Bei den europäischen Branchenindizes sind fast nur Ölwerte und Versorger gesucht. Auch andere Defensivwerte liegen oben. Abwärts geht es mit den Stoxx-Indizes der Autotitel und der rohstoffnahen Basic Resources um bis zu 1,9 Prozent. Ganz am Ende stehen Reisewerte mit 2,7 Prozent Minus. Hier belastet die Kombination aus Ölpreisen, Dollarschwäche und einem neuerlichen Boeing-Absturz in Indien.

Der Index der Versicherer fällt um 1,8 Prozent, nachdem die Analysten von Barclays die Branche auf "Neutral" abgestuft haben. Allianz haben sie auf "Untergewichten" gesenkt, der Kurs fällt um 1,9 Prozent. Aegon fallen sogar 3,6 Prozent, Swiss Re um 2,8 Prozent.

Kräftige Kursverluste gibt es bei Airlines nach dem Flugzeugabsturz eines Boeing Dreamliners in Indien. Boeing-Aktien brechen in der Vorbörse um fast 8 Prozent ein. Dazu belastet der Ölpreisanstieg. Lufthansa, Easyjet und Ryanair fallen je über 3 Prozent, IAG um 3,9 Prozent und Air France sogar 6 Prozent. Tui brechen sogar um 7,6 Prozent ein. Airbus geben nur 1,5 Prozent nach.

Auch SAP können sich der negativen Stimmung nicht entziehen und verlieren 0,8 Prozent. Damit verpufft die gute Vorlage der Oracle-Zahlen. Stark entwickelt habe sich bei Oracle das Cloud-Geschäft, und hier klingen auch die Aussichten optimistisch. "Das sollte auch auf SAP Einfluss haben", so ein Händler bereits vor Börsenstart. Oracle gewannen nachbörslich knapp 7 Prozent.

Gewinner sind Telekomwerte angeführt von der britischen BT Group mit 3,7 Prozent. Hier gibt es nach einer gelungenen Roadshow weiter positive Analystenstimmen. Auch Vodafone legen in Folge 1,4 Prozent zu. Deutsche Telekom geben indes 1,5 Prozent nach.

Für die Tesco-Aktie geht es in London um 2,8 Prozent nach oben. Das Trading Update für das erste Quartal wertet RBC positiv. Der Umsatz in Großbritannien stieg stärker als erhofft, vor allem der Online-Handel im ersten Quartal. Dies zieht auch andere Supermarktketten wie J Sainsbury um 1,4 Prozent höher.

=== zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.344,48 -0,9% -48,67 +497,2% Stoxx-50 4.540,27 -0,7% -30,97 +262,6% DAX 23.709,41 -1,0% -239,49 +4039,8% MDAX 30.185,79 -1,5% -445,91 +5042,6% TecDAX 3.867,01 -1,2% -45,53 +495,4% SDAX 16.918,42 -1,3% -223,00 +3430,1% CAC 7.723,21 -0,7% -52,69 +395,2% SMI 12.238,48 -0,6% -77,33 +714,9% ATX 4.350,12 -0,9% -41,41 +728,5% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 18:10 % YTD EUR/USD 1,1596 +0,9% 1,1488 1,1486 +0,1% EUR/JPY 166,45 +0,2% 166,05 166,00 +3,2% EUR/CHF 0,9420 -0,0% 0,9423 0,9415 +0,0% EUR/GBP 0,8532 +0,6% 0,8478 0,8479 +0,0% USD/JPY 143,54 -0,7% 144,54 144,52 -12,8% GBP/USD 1,3591 +0,3% 1,3548 1,3547 +0,1% USD/CNY 7,1699 -0,2% 7,1865 7,1856 -0,0% USD/CNH 7,1763 -0,3% 7,1968 7,1968 -0,1% AUS/USD 0,6518 +0,2% 0,6502 0,6517 +0,0% Bitcoin/USD 107.312,30 -1,1% 108.536,95 109.400,55 +15114,8% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,05 69,12 -3,0% -2,07 -5,4% Brent/ICE 68,68 70,78 -3,0% -2,10 -6,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.383,83 3.358,45 +0,8% 25,38 +734,2% Silber 31,23 31,57 -1,1% -0,34 +3,6% Platin 1.091,70 1.096,44 -0,4% -4,74 +220,9% Kupfer 4,81 4,81 -0,0% 0,00 +18,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewaehr) ===

June 12, 2025 06:54 ET (10:54 GMT)

