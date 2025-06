Ford baut die Batterien für den Explorer und Capri nun selbst. In Köln hat der Autobauer eine entsprechende Batterie-Fertigungsstätte in Betrieb genommen, in der ab sofort die Batteriepacks für die dort hergestellten Elektroautos montiert werden. Ford hat im vergangenen Jahr die Produktion in Köln komplett auf Elektroautos umgestellt und baut in dem Werk nur noch den Explorer und den Capri. Das E-SUV und elektrische SUV-Coupé basieren auf der MEB-Plattform ...

