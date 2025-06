© Foto: Thomas Trutschel - Photothek Media Lab

Aktien wie Rheinmetall, Nvidia oder Amazon tauchen immer wieder in den Kaufempfehlungen der großen Finanzinstitute aus. Die Bank of America (BofA) listet auf, bei welchen Werten Analysten zu Unrecht weniger bullish sind.Der sogenannte BEAT-Factor der BofA zeigt an, bei welchen Werten die Analysten der US-Bank deutlich optimistischer als das Gros ihrer Kollegen sind. Dies zeigt sich in der Differenz zwischen den Schätzungen der BofA-Analysten und den Konsensprognosen. Im Juni 2025 zeigt das Barometer klare Tendenzen, welche Aktien europäischer Unternehmen das größte Potenzial haben. Die wO-Redaktion stellt die komplette Liste vor. Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu …