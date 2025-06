Hamburg (ots) -Bibel TV hat eine offene, kostenfreie Plattform innerhalb seiner App gestartet, die Bibellesepläne, Glaubenskurse und Gebetsroutinen in neuer Vielfalt und technischer Qualität ermöglicht. Ziel ist es, sowohl Einsteiger als auch langjährige Christen auf ihrem Glaubensweg digital zu begleiten.Über eine eigens entwickelte Creator-Oberfläche lassen sich strukturierte Inhalte flexibel erstellen - von täglichen Einheiten bis zu komplexen liturgischen Gebetszeiten. Texte, Videos, Audios oder Bilder können individuell kombiniert und durch Erinnerungen im Tagesablauf ergänzt werden. Alle Inhalte sind kostenlos über die Bibel TV App abrufbar, die für Android und iOS verfügbar ist.Ein besonderes Merkmal: Nutzer können jeden Plan mit ihrer bevorzugten Bibelübersetzung kombinieren. Dank Kooperationen mit der Deutschen Bibelgesellschaft, SCM und anderen Partnern stehen führende deutsche Bibelausgaben wie Luther 2017, Elberfelder 2006 oder Gute Nachricht 2018 rechtssicher zur Verfügung.Bereits zum Start enthält die Plattform Beiträge von namhaften Persönlichkeiten wie Ulrich Parzany, Roland Werner oder Bayless Conley sowie liturgische Inhalte wie die Komplet. Bibellehrer und christliche Werke können eigene Inhalte einreichen - eine redaktionelle Prüfung durch Bibel TV gewährleistet die Qualität.Bibel TV wird damit noch mehr zur zentralen digitalen Verbreitungsplattform für christliche Inhalte im deutschsprachigen Raum. Für andere christlichen Werke und Verkündiger entsteht so ein kostenloser und sicherer Verbreitungsweg für Lesepläne und Glaubenskurse unter dem Dach der nach Umfragen bekanntesten christlichen Medienmarke. Interessierte Inhaltsanbieter erreichen das Team unter: leseplan@bibeltv.deÜber Bibel TV: Bibel TV ist ein multimedial aufgestelltes, an christlichen Werten orientiertes Medienhaus mit Sitz in Hamburg. Zu seinen Angeboten gehören neben dem 24-stündigen TV-Vollprogramm das Programmheft, eine umfassende Mediathek sowie verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Außerdem bietet Bibel TV eine Streaming-Plattform für Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit über 120 Partner-Gemeinden an: www.meingottesdienst.com/.Das Fernsehprogramm von Bibel TV ist im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) über ASTRA sowie in Deutschland über den digitalen Antennenstandard DVBT-T2 HD zu empfangen; außerdem im Web-Stream über https://www.bibeltv.de/livestreams/bibeltv/.Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.Pressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18E-Mail: presse@bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/6054059