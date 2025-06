München (ots) -Link auf www.ardmediathek.de/kulturKinett - Alles für den Club (SWR)Kusel - schon mal gehört? Kinett - überall bekannt? Ein Hotspot der internationalen Indie-Szene!!! Bands aus Seattle, NY, Mexiko, London ... im nordpfälzischen Bergland. Aus dieser Skurrilität bezieht die Reportage ihren Reiz. Und der Club-Chef ist Maler, Musiker, Lehrer und vor allem nerdiger Berserker, der von zwei Seiten gleichzeitig brennt - wunderbar, dass die klassische Reportage ihn begleitet. Andreas Becker: "Da hinten hört Kusel auf. Und der Club könnte überall sein!"Kinett - Alles für den Club in der ARD MediathekWelche Macht haben Gefühle in der Kunst? (NDR)Sängerin Zaho de Sagazan, Buchautor Matt Haig, Choreograf Alexander Ekman und Künstlerin Chiharu Shiota sprechen seeeehr freimütig über ihre depressive, traurige, wütende, verlorene (you name it) Antriebsfeder ihrer Kunst. Auch über die Angst, missverstanden zu werden. Sagazan: "Wir glauben alle, wir sind allein mit unserer Scheiße! Wir denken, dass was ich fühle, versteht sowieso keiner. ... lasst es raus!"

Clym - Mit Computerspielen zum Erfolg (SWR)
Money Maker Clym alias Patrick de Rijk verdient als Streamer und Computerspiele-Entwickler richtig viel Geld. Bekannt wurde Clym zunächst vor allem durch Minecraft-Streams und das Format "Bau die Burg" bei Twitch und YouTube. Der 30-Jährige erhält durch Donations, Sponsoren-Deals, Subscriber oder Werbung als Content Creator nicht selten fünfstellige Summen in einem Monat. Mit seiner Firma Cyberwave brachte er 2021 das Puzzle-Adventure-Spiel "Hourglass" auf dem Markt. Nun arbeitet er an dem Cozy-Survival-Game "Solarpunk" - das derzeit meistgewünschte Spiel aus Deutschland auf der Gaming-Plattform Steam. Clyms Erfolgsgeschichte: Jetzt in einer neuen Folge Money Maker!

Doris Dörrie - Die Flaneuse (NDR)
Die außergewöhnliche, kluge, unterhaltsame Autorin und Regisseurin ist auf Heldinnenreise.

Tinguely (3SAT)
Der Film zeigt den Schweizer Ausnahmekünstler Jean Tinguely (1925 bis 1991), den ehemaligen Bürgerschreck und Volkshelden einmal mit heiterem, dann wieder mit melancholischem Blick.
Der Künstler ist ein Provokateur, der sich durch seine grenzenlose Energie beinahe selbst zugrunde richtete und Kunstgeschichte schrieb. Der Lebensgefährte von Niki de Saint Phalle sprengte in Arbeit und Privatleben alle Konventionen.

HipHop in der ARD - ein überraschend vielfältiges Angebot
Die ARD hat in Sachen Hip-Hop einiges zu bieten - und macht das jetzt noch sichtbarer. Ob mit Spots im Ersten, auf Social Media oder mit ausgewählten Dokus wie "Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay" und Konzerten auf www.ardkultur.de und in der ARD Mediathek: ardmediathek.de/hiphop

Außerdem in der ARD Audiothek:
Fanta Vier Forever, Baby!?! · Neue Folgen
Mit "Die Da" wurden Die Fantastischen Vier quasi über Nacht zu Popstars und sind seither eine feste Größe in der deutschen Musikgeschichte. Der Musik-Doku-Podcast erzählt die Geschichte der Fanta Vier von ihren Anfängen bis heute und geht der Frage nach, warum die Band seit 35 Jahren zusammen und immer noch erfolgreich ist - trotz zahlreicher Krisen und Herausforderungen.

Buddenbrooks - Thomas Mann und Lübeck (NDR)
Es gilt, Thomas Mann, das Bürgertum der Jahrhundertwende und Lübeck auf interessante Weise zu entdecken. Die Lübecker jedenfalls haben den jungen Autor aus ihrer Stadt herzlich gehasst für seinen ersten Gesellschaftsroman von Weltrang - ausgezeichnet mit dem Nobelpreis für Literatur.

In der ARD Audiothek:
Thomas Mann als politischer Aktivist?
Fragen an den Autor: Trotz Hass und Ablehnung für das Gute kämpfen
Das Wiedererstarken des rechten Autoritarismus und viele weitere der gesellschaftlichen Probleme, die uns heute begegnen- wer den "politischen Thomas Mann" liest, spürt, wie aktuell seine Gedanken sind. Das meint der Mann-Kenner Prof. Dr. Kai Sina in seinem neuen Buch. Er zeigt uns den großen Autor als politischen Aktivisten und Kämpfer. "In unsere Hände ist er gelegt," rief er etwa 1922 den Gegnern des demokratischen Staates zu, "in die jedes Einzelnen".

Thomas Mann und die Musik (1-5) (SWR)

In der ARD Audiothek:
Der Live-Podcast mit Mona Ameziane
Für den Live-Podcast Buch-Lounge tourt Moderatorin Mona Ameziane durch die Literaturhäuser Deutschlands und trifft dort inspirierende Autorinnen und Autoren und regionale Gäste. 