Ringförmige Blutdruckmessgeräte spielen eine zentrale Rolle auf der Tagung der European Society of Hypertension (ESH) 2025

Sky Labs, ein südkoreanisches Start-up im Bereich digitale Gesundheitsversorgung, erregte auf der European Society of Hypertension (ESH) 2025 in Mailand, Italien, mit der Vorstellung des weltweit ersten ringförmigen Blutdruckmessgeräts ohne Manschette weltweit Aufmerksamkeit.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250613361799/de/

Professor Lee Hae-young während des ESH 2025-Symposiums in Mailand, Italien (Foto: Sky Labs)

Am 25. Mai rückte im Rahmen eines Symposiums mit dem Titel "Breaking Boundaries in Hypertension Care: A New Era with Cuffless Blood Pressure Monitoring" die manschettenlose Blutdrucktechnologie in den Mittelpunkt der Diskussion. Professor George Stergiou (Universität Athen, Griechenland) und Professor Hae-Young Lee (Seoul National University Hospital, Südkorea) hielten Vorträge, in denen sie den aktuellen Stand und die Zukunftsaussichten dieser Technologie beleuchteten.

Beide Experten betonten, dass das südkoreanische Unternehmen Sky Labs derzeit den weltweit größten Datensatz mit Daten aus 24-Stunden-Blutdruckmessungen unter Verwendung einer manschettenlosen Methode als potenzielle Alternative zur herkömmlichen ABPM sammelt.

Diese weltweit erzielte Aufmerksamkeit folgt auf die schnelle klinische Einführung von CART BP pro in koreanischen Krankenhäusern und Kliniken, wo das Gerät im Juni letzten Jahres als weltweit erstes manschettenloses Blutdruckmessgerät von den Krankenkassen in den Leistungsumfang aufgenommen wurde. Inzwischen steigt die Zahl der Fälle, in denen CART BP pro als offizielles Diagnosegerät verschrieben und eingesetzt wird, stetig an.

Während seines Vortrags führte Professor Lee aus:

"Blutdruckmessgeräte ohne Manschette werden als wegweisende Innovation betrachtet, die mehr als nur Komfort bietet. Das ringförmige Gerät von Sky Labs ermöglicht eine 24-Stunden-Überwachung, ohne dabei bei alltäglichen Aktivitäten zu stören. Dadurch werden die Einschränkungen, die mit herkömmlichen Manschetten-Blutdruckmessgeräte verbunden sind, beseitigt, wie zum Beispiel ein unangenehmes Tragegefühl und eine eingeschränkte Messhäufigkeit. Die Fähigkeit, durchgängig Messwerte zu liefern, insbesondere während der Nacht, könnte einen neuen Ansatz für die Behandlung von Bluthochdruck ermöglichen."

In einer separaten Session, die sich mit ungelösten Herausforderungen bei der Blutdruckmessung befasste und von der ESH-Arbeitsgruppe für Blutdrucküberwachung und kardiovaskuläre Variabilität veranstaltet wurde, hielt Professor Alta Schutte einen Vortrag mit dem Titel "Are We Ready for the Cuffless BP Device Invasion?" Sie hob hervor, dass manschettenlose Messgeräte sowohl im klinischen Bereich als auch auf dem Verbrauchermarkt über ein großes Potenzial verfügen, da sie die bekannten Probleme von Manschettengeräten wie mangelnder Tragekomfort, unregelmäßige Messungen und schlechte Patientencompliance lösen können.

Aufbauend auf dieser Dynamik plant Sky Labs die Markteinführung von CART BP im September, einer verbraucherfreundlichen Version des ringförmigen Messgeräts. Die bevorstehende Produkteinführung wird das weltweite Interesse an der manschettenlosen Blutdruckmesstechnologie voraussichtlich weiter steigern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250613361799/de/

Contacts:

Sky Labs

Inok Jung

inok.jung@skylabs.io



Junehee Yu

junehee.yu@skylabs.io