Die Aktie von TUI gerät am Donnerstag stark unter Druck, was empfindliche Auswirkungen auf das aktuelle Chartbild hat. Das müssen Anleger jetzt wissen, und so kann es mit den Papieren weitergehen. Geopolitische Spannungen belasten Geopolitische Spannungen sorgen am Donnerstag für einen Ausverkauf bei Airline-Aktien und ebenso beim Reisekonzern TUI. Grund dafür sind unbestätigte Berichte, dass es bald zwischen Israel und dem Iran zum Krieg kommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...