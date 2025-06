SmartStream, Anbieter von Lösungen für das Financial Transaction Lifecycle Management (TLM), hat die Ausweitung seiner KI-gestützten Abstimmungs- und Datenmanagementplattform SmartStream Air auf die Versicherungsbranche bekannt gegeben. Dieser Schritt soll Versicherern dabei helfen, Herausforderungen im Zusammenhang mit fragmentierten Daten zu bewältigen, Betriebskosten zu senken und die Compliance durch robuste Prüfpfade zu stärken.

Die Versicherungsbranche hat mit einer begrenzten digitalen Reife zu kämpfen und sieht sich zunehmendem Druck durch steigende Transaktionsvolumina, anhaltende Probleme mit der Datenqualität und komplexe Anforderungen durch sich weiterentwickelnde Vorschriften wie IFRS 17 und DORA ausgesetzt. In diesem Umfeld ist der Bedarf an fortschrittlichen, schnell einsetzbaren SaaS-Datenmanagementlösungen dringender denn je. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, muss die Art und Weise, wie Versicherer ihre Systeme verwalten, ihre Abläufe optimieren und die Datenintegrität im gesamten Unternehmen sicherstellen, grundlegend verändert werden.

SmartStream Air nutzt modernste KI, um große Datenmengen abzugleichen und zu verwalten, beispielsweise aus Zahlungen, Erstattungen, Schadensfällen, Versicherungsnehmertransaktionen und Anlageoperationen. Die Plattform ermöglicht es Versicherern, Ausnahmen schnell zu identifizieren und Unstimmigkeiten unabhängig von Datenformat oder Quelle innerhalb von Sekunden zu beheben.

Robin Hasson, Global Head of Reconciliations bei SmartStream, erklärt: "Unsere Tradition und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den 100 weltweit führenden Banken bildet eine solide Grundlage, um die Versicherungsbranche bei der Identifizierung von Anwendungsfällen für eine verstärkte Automatisierung zu unterstützen. Wir arbeiten bereits mit führenden Versicherern zusammen, um KI-gestützte Lösungen zu implementieren, die datengesteuerte Agilität ermöglichen. In der heutigen Umgebung müssen Versicherer schnell auf Marktveränderungen und Kundenerwartungen reagieren, sonst riskieren sie, aufgrund von Ineffizienzen und erhöhten Risiken ins Hintertreffen zu geraten."

Karlyn Carnahan, Insurance Practice Leader, Head of North American Research, Celent, erklärt: "Celent erwartet, dass 2025 ein transformatives Jahr für die Versicherungsbranche wird, getragen von einer klaren Ausrichtung auf Effizienz und Wachstum und den Lehren aus den letzten chaotischen Jahren in Bezug auf Technologiestrategie, Partnerschaften und Marktdynamik. Während es schwierig ist, KI aus Sicht der Compliance und der Anwendungsfälle zu verstehen, wird der Einsatz bewährter Technologien aus anderen Branchen dazu beitragen, dass Versicherer ihre Ziele erreichen, effizient zu wachsen und sich für die nächsten Jahrzehnte aufzustellen."

SmartStream Air wird als SaaS-Lösung bereitgestellt und ist flexibel genug, um eine umfassende Suite von Funktionen anzubieten, die auf Versicherungsbetriebe zugeschnitten sind, darunter: Prämieninkasso und -abwicklung, Provisionszahlungen, Schadenmanagement, Finanzberichterstattung, Rückversicherungsabrechnungen, Rückerstattungen an Versicherungsnehmer, Abstimmung von Anlagekonten, Datenintegration und -validierung, Risiko- und Rückstellungsmanagement, Ausgabenverfolgung und Betrugserkennung.

Mit dieser Erweiterung positioniert sich SmartStream als wichtiger Wegbereiter der digitalen Transformation im Versicherungswesen und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Abläufe zu modernisieren und die Anforderungen einer datenintensiven Zukunft zu erfüllen.

SmartStream unterstützt seine Kunden bei der Umsetzung ihrer transformativen digitalen Strategien und bietet eine Reihe von Lösungen für den Transaktionslebenszyklus mit integrierten KI- und Machine-Learning-Technologien, die in der Cloud oder als Managed Services bereitgestellt werden können.

www.smartstream-stp.com

