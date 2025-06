Disney und Universal klagen gegen Midjourney wegen Urheberrechtsverletzungen. Auch wenn sich die Klage zunächst nur gegen ein KI-Unternehmen richtet, könnte die Aktion schon jetzt ein Signal an die großen Namen der Branche senden. Midjourney gehört zu den KI-Unternehmen, die schon ziemlich lange in der Branche bekannt sind. Erst in jüngster Vergangenheit hat das Unternehmen Midjourney 7 veröffentlicht und seinen KI-generierten Bildern damit noch ...

