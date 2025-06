© Foto: adobe.stock.com

Steht Brent Öl vor einer Preisrallye? In den letzten Tagen legte der Ölpreis zu. Die geopolitische Lage stützt den Ölpreis. Eine weitere Eskalation im Nahen Osten könnte Brent Öl zur Rallye verhelfen. Brent Öl vor der Entscheidung Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Im Vergleich zur letzten Kommentierung zu Brent Öl an dieser Stelle hat sich das Chartbild des Ölpreises leicht aufgehellt, nachdem es ihm gelang, den Widerstand von 66,8 US-Dollar zu überwinden. Das wiederum öffnete Brent Öl die Tür in Richtung der zentralen Widerstandszone um 68,5 US-Dollar / 70 US-Dollar. Zwar gelang es Brent Öl bislang nicht, die 70 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, doch der Druck im …