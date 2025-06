© Foto: Symbolbild von Diviany Avila auf Pixabay

Während BYD mit aggressiven Preisschlachten den chinesischen E-Auto-Markt durcheinander wirbelt, sammelt Xiaomi still seine Kräfte. Der Technikriese aus Beijing macht sich bereit für den großen Schlag gegen den Platzhirsch. Mit einer neuen Strategie will das Unternehmen die Dominanz von BYD brechen. Die Smartphone-Sparte läuft bereits auf Hochtouren, die E-Auto-Offensive nimmt Fahrt auf. Doch reicht das für den Sprung an die Spitze? Erste Signale deuten darauf hin, dass sich die Machtverhältnisse im Reich der Mitte verschieben könnten. Xiaomi zeigt sich kampfbereit und die Börse honoriert das mit steigenden Kursen. Die Jagd auf BYD hat begonnen.

Smartphone-Kerngeschäft läuft rund - E-Auto-Sparte kommt langsam in die Gänge

Das Smartphone-Geschäft von Xiaomi entwickelt sich weiterhin erfreulich. In China konnte das Unternehmen zuletzt die Marktführerschaft zurückerobern und expandiert gleichzeitig international. Das POCO F7, ein Modell der beliebten Sub-Marke, steht kurz vor dem Launch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indien. Diese Expansion unterstreicht Xiaomis Strategie, in wichtigen globalen Märkten präsent zu bleiben. Ein wenig anders sieht es noch bei den E-Auto-Ambitionen aus. Hier sorgen noch ein paar Faktoren für Unruhe. Gerüchte über einen schweren Zwischenfall beim Fahrtraining musste Gründer Lei Jun persönlich dementieren und kündigte sogar rechtliche Schritte an. Noch belastender sind die Bedenken großer Investoren wie der Fonds von Fidelity China Special Situations, die explizit wegen der hohen Bewertungen und dem gnadenlosen Wettbewerb im chinesischen E-Auto-Markt auf Xiaomi-Aktien verzichten. Trotzdem hält Xiaomi an seinen ambitionierten Zielen fest. Die Absatzprognose für E-Autos wurde sogar auf 350.000 Einheiten im laufenden Jahr angehoben. Im Mai verkaufte das Unternehmen bereits 28.000 Fahrzeuge und zeigt sich damit zuversichtlicher als der Konkurrent BYD, die mit aggressiven Rabatten um Marktanteile kämpft.

Charttechnik

Aus technischer Sicht präsentiert sich die Xiaomi-Aktie durchaus positiv. Nach Erreichen des Allzeithochs bei 7,34 Euro Mitte März dieses Jahres kam die Konsolidierung bis auf ein Tief bei 4,20 Euro Anfang/Mitte April, nachdem Trump die Zölle angekündigt hatte. Von da an ging es wieder hoch bis auf 6,47 Euro und seitdem eher seitwärts gerichtet. Betrachtet man die Formation als solches, so entwickelt sich ein Wimpel. Der Ausbruch nach oben sollte bei Erreichen der 6,50 Euro-Marke erfolgen. Dann würde als nächstes das Allzeithoch ins Visier genommen. Geht es auch darüber sollte, die runde 10 Euro-Marke als Kursziel herhalten. Die beiden wichtigen SMAs jedenfalls (50er und 200er) liegen teils deutlich unter dem aktuellen Kursniveau und dienen nicht nur als Unterstützungszone, sondern auch als Wegweiser des mittel- und langfristigen Trends. Dieser zeigt eindeutig nach oben. Auch der RSI liegt mit einem langfristigen Wert bei 58 und lässt auch einen weiteren Anstieg möglich erscheinen. Ebenso lässt er aber auch Potenzial für eine mögliche Konsolidierung zu.

Was tun? Vorsichtig optimistisch trotz Risiken

Die Xiaomi-Aktie bietet Anlegern aktuell eine interessante Mischung aus Chancen und Risiken. Das solide Smartphone-Geschäft mit starken Quartalszahlen bildet ein stabiles Fundament. Fundamental spricht die anhaltende Innovationskraft für das Unternehmen. Die Expansion in neue Märkte und Produktbereiche zeigt den Willen zum Wachstum. Bei der E-Auto-Sparte holt Xiaomi gegenüber BYD auf. Dennoch generieren die hohen Investitionen noch keine nachhaltigen Gewinne. Charttechnisch gesehen befindet sich die Aktie in einem intakten Aufwärtstrend, auch wenn kurzfristige Rücksetzer möglich sind. Die Überwindung der 6,50 Euro wäre ein Weckruf für einen weiteren Anstieg. Daher wäre auch eine mögliche Tradingidee mit Stopp-Buy an dieser Marke long zu gehen mit Kursziel 10 Euro. Den Stopp könnte man knapp unter dem 50er SMA bei 5,55 Euro legen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

