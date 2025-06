NANJING, China, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 9. bis 13. Juni wird der Kaiserkanal Chinas -- ein UNESCO-Weltkulturerbe -- symbolisch ins Herz von Brüssel "fließen". Die diesjährige "Jiangsu-Woche" steht unter dem Motto "Kultur des Kaiserkanals" und bietet eine ausführliche Einführung in die Ursprünge des Kanals und seine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Identität Jiangsus.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist unter diesem Link verfügbar.

Am 10. Juni Ortszeit fand die Eröffnungszeremonie der "Jiangsu-Woche" am Place de la Monnaie in Brüssel statt. Gleichzeitig feierte die Themenausstellung "Millennia-Old Canal, Charm of Jiangsu" (Jahrtausendealter Kanal, der Charme von Jiangsu) ihr Debüt. Die Ausstellung ist in vier Abschnitte unterteilt -- Geschichte, Landschaften, immaterielles Kulturerbe und Küche -- und präsentiert anschaulich den historischen Charme und das kulturelle Leben entlang des Jiangsu-Abschnitts des Kaiserkanals.

Der ehemalige belgische Premierminister Yves Leterme erklärte, dass Belgien und China eine lange Geschichte fruchtbaren Austauschs und einer erfolgreichen Zusammenarbeit verbindet. In den letzten Jahren haben Belgien und die Provinz Jiangsu in Bereichen wie Handel und kultureller Austausch eine äußerst produktive Zusammenarbeit aufgebaut. Er äußerte die Hoffnung auf einen vertieften Dialog und eine intensivere Interaktion im kulturellen Bereich zwischen beiden Seiten.

Auf einem riesigen interaktiven Bildschirm mit einer Breite von 14 Metern und einer Höhe von 4 Metern erweckt das digitale Kunstwerk "The Legend of the Grand Canal" (Die Legende des Kaiserkanals) die 2.500-jährige Geschichte des Kaiserkanals -- seine Ausgrabung, Entwicklung und blühende Vergangenheit - auf lebendige Weise zum Leben. Das Stück fängt außerdem die natürliche Schönheit des Kanals in allen vier Jahreszeiten und das geschäftige Treiben ein, das einst seine Ufer säumte.

Parallel zur Ausstellung finden in Belgien und Kroatien eine Reihe spannender Veranstaltungen statt, darunter die Kulturschau "Canal Heritage Shines in Europe: Exploring Intangible Cultural Heritages along the Grand Canal" (Das Kanalerbe glänzt in Europa: Erkundung des immateriellen Kulturerbes entlang des Kaiserkanals) usw. Diese von der Anmut und Tiefe Jiangsus durchdrungenen Veranstaltungen zielen darauf ab, dem europäischen Publikum eine lebendige und fließende kulturelle Vielfalt zu bieten und das lebendige Erbe des Kaiserkanals über Grenzen hinweg zum Leben zu erwecken.

Quelle: An Encounter with Chinese Culture: Jiangsu Week of Grand Canal Culture



Ansprechpartner: Herr Ling, Tel: 86-10-63074558