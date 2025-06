Wien (www.fondscheck.de) - GAM Investments hat Mirko Ranno zum neuen Länderchef für Deutschland und Österreich (Head of Germany and Austria Distribution) befördert, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser Rolle berichte er an Rossen Djounov, Global Head of Client Solutions, wie der Schweizer Asset Manager mitteile. Ranno folge auf Jesco Schwarz, der kürzlich nach nur sechs Monaten in der Position zu Neuberger Berman gewechselt sei. ...

