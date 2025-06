Interview mit Daniel Güttinger, Geschäftsführer Wi IPP GmbH & Co.KG

Die Energiewende ist in vollem Gange - und Unternehmen wie die Wi IPP GmbH & Co.KG nehmen dabei eine wichtige Rolle ein. Als Projektentwickler im Bereich erneuerbarer Energien konzentriert sich die Gesellschaft auf die Realisierung und Finanzierung nachhaltiger Energieprojekte, insbesondere in der Wind- und Solarenergie. Aktuell bietet das Unternehmen eine digitale Anleihe zum Ausbau ihres Solarportfolios an, die jährlich mit 6,00% p.a. verzinst wird. Die Anleihen Finder Redaktion hat bei Geschäftsführer Daniel Güttinger bzgl. des Geschäftsmodells, des Projektportfolios sowie aktueller Investmentmöglichkeiten nachgefragt.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Güttinger, können Sie uns bitte einen Überblick über das Geschäftsmodell der Wi IPP GmbH geben? Wie ist das Unternehmen innerhalb der Wi-Unternehmensgruppe positioniert?

Daniel Güttinger: Die Wi Gruppe ist im Bereich der erneuerbaren Energien tätig. Wir von der Wi IPP betreiben Wind- und Solaranlagen - mit Schwerpunkt im Südwesten Deutschlands. Neben der Stromproduktion treiben wir zudem den Ausbau der Speichertechnologien und Ladeinfrastruktur voran. Darüber hinaus investieren wir in innovative Technologien zur alternativen Stromvermarktung. Dank unseres Netzwerks und der Einbindung in die Unternehmensgruppe des Energiewende-Pioniers Matthias Willenbacher haben wir exklusiven Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten. Gemeinsam mit unseren erfahrenen Partnern führen wir effiziente Repowering-Maßnahmen durch, um das Renditepotenzial für unsere Investoren zu maximieren. Die interne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...